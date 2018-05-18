Цуй Цимин: общими усилиями удастся увеличить ресурсы Китайско-белорусского инвестфонда до $50 млн

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресурсы Китайско-белорусского инвестиционного фонда могут быть увеличены до $50 млн. Об этом посол Китая в Беларуси Цуй Цимин заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Мы очень рады, что Президент Беларуси подписал указ о создании Китайско-белорусского инвестиционного фонда. Я уверен, что общими усилиями нам действительно удастся увеличить ресурсы этого фонда до $50 млн. В настоящий момент обсуждаются конкретные проекты, под которые будут выделены средства этого фонда, и они послужат общему делу гармоничного развития", - сказал дипломат.
Как сообщалось, указ №163 "О Китайско-белорусском инвестиционном фонде" определяет принципы создания и функционирования фонда, учредителями которого выступят китайская компания CITIC Construction (60%) и ОАО "АСБ Беларусбанк" (40%). Уставный фонд будет сформирован в размере $1 млн.
Суть деятельности фонда - вложение средств в белорусские инвестиционные проекты в обмен на акции или облигации предприятий. Фонд создается сроком на 10 лет. Для финансирования проектов будут привлекаться денежные средства на зарубежных и внутреннем рынках путем размещения акций и облигаций собственной эмиссии. Совокупный объем инвестиций в первые два года работы фонда планируется в размере $50 млн.
Для обеспечения притока капитала в Беларусь, создания привлекательных условий финансирования указом предусматривается ряд налоговых льгот и преференций в сферах валютного регулирования и обращения ценных бумаг.-0-
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