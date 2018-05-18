Цуй Цимин: у белорусско-китайских отношений прекрасное будущее

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусско-китайских отношений прекрасное будущее. Об этом посол Китая в Беларуси Цуй Цимин заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Уверен, что у наших отношений прекрасное будущее. Они опираются на прочный фундамент стратегических договоров и соглашений, регулярные встречи наших лидеров и хорошую работу исполнителей на всех уровнях. Кроме того, они основаны на прочных принципах всестороннего стратегического партнерства, а это - взаимное доверие, равноправие, взаимоуважение и совместный выигрыш", - заявил дипломат.

Отвечая на один из вопросов, Цуй Цимин отметил, что сотрудничество в области высоких технологий - это та сфера, которой будут уделять все большее внимание. "Мы видим, какое принципиальное значение придает Президент и правительство Беларуси развитию высоких технологий и цифровой экономики. Об этом свидетельствует комплексный декрет главы государства, - сказал посол. - Опыт нашего экономического сотрудничества уже включает ряд проектов и компаний, занятых в сфере хай-тек индустрии, но интерес к цифровой трансформации в Беларуси таков, что выгодных проектов будет гораздо больше".

"Если оценивать колоссальные перспективы наших стран в данной сфере, то сегодня мы находимся лишь в начале пути. Нам необходимо заложить несколько устойчивых платформ развития в этой области, чтобы в полной мере задействовать потенциал ведущих компаний в сфере IT и цифровой экономики", - добавил Цуй Цимин.-0-