27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 28 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег. Днем на большей части территории ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами по стране прогнозируются туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер будет юго-западный, западный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью и утром понизится до 6 градусов мороза. Во второй половине дня будет от минус 2 до плюс 4 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN