27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 28 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег. Днем на большей части территории ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами по стране прогнозируются туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер будет юго-западный, западный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью и утром понизится до 6 градусов мороза. Во второй половине дня будет от минус 2 до плюс 4 градусов.-0-

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