Туман и гололедица прогнозируются 12 марта в Беларуси

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 12 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью преимущественно по северо-восточной половине пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Днем в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди.

Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от плюс 3 до минус 3 градусов, во второй половине дня она повысится до 1-7 градусов выше нуля. По юго-западу страны ночью будет плюс 4-6 градусов, днем - плюс 8- 13 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю