23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололедица прогнозируются в Беларуси 24 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В некоторых районах ожидается туман, местами на дорогах - гололедица. Ветер - переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, днем - от минус 1 до плюс 4. В западных районах ночью будет от нуля до минус 4, днем ожидается плюс 5-8 градусов.-0-
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