Туманы в Беларуси рассеются ко второй половине дня - Белгидромет

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туманы в Беларуси рассеются сегодня ко второй половине дня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня в ночные и утренние часы во многих районах Беларуси сгустились туманы. Их возникновение связано с антициклоном, который оказывает влияние на территорию нашей страны. Ожидаем, что туманы скоро рассеются, и во второй половине дня будет ясная погода", - сказали в Белгидромете.

Сегодня по Беларуси будет без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый. Температура воздуха по стране будет находиться в пределах 14 - 20 градусов тепла.

Завтра ночью и утром на территории Беларуси также ожидаются туманы. Характер погоды в целом не изменится.-0-

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