Турчин: многие обращения юрлиц связаны с земельными и имущественными вопросами

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие обращения юридических лиц связаны с земельными и имущественными вопросами. Об этом сообщил журналистам председатель Совета по развитию предпринимательства, руководитель Аппарата Совета Министров Александр Турчин сегодня на личном приеме граждан и юрлиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на приеме у Александра Турчина были жители Минска, Гомеля, Минской области. "Субъекты хозяйствования обращаются за помощью по всему спектру вопросов, связанных с их деятельностью. Среди них проблемы, связанные с земельными, имущественными отношениями, налоговыми проверками. Обращения тщательно рассмотрим, изучим прилагаемые к ним документы, ведь бывают и подводные камни", - сказал Александр Турчин.

Александр Турчин

Время рассмотрения обращений зависит от сложности вопроса. "Есть вопросы, которые можно рассмотреть в течение недели, и вопросы, на объективную оценку которых требуется месяц, а иногда и больше", - добавил руководитель Аппарата Совета Министров.

Представитель субъекта хозяйствования из Дзержинского района на приеме у Александра Турчина обратился за помощью в решении проблемы с выделением земельного участка для разработки карьера по добыче полезных ископаемых. "Мы должны компетентно оценить сложившуюся ситуацию, спросить мнение коллег из Госкомимущества, Министерства природных ресурсов, насколько хватает запасов, насколько ценна земля для сельхозназначения. Должно быть принято разумное, обоснованное решение, которое учитывает интересы и государства, и субъекта хозяйствования", - прокомментировал Александр Турчин.

Он отметил важность и высокую востребованность приемов граждан и юрлиц. "Главное, чтобы приходили граждане, которые действительно нуждаются в помощи. Я убежден, что на местах в исполкомах тоже работают профессионалы, которые готовы помочь людям, это их обязанность. Да, есть некие вопросы, которые необходимо решать на более высоком уровне. Но я не сторонник того, что некоторые граждане регулярно ходят на приемы ко всем должностным лицам, - их вопросы уже неоднократно рассматривались, проводилось объективное расследование, есть судебное решение. Этот круговорот не должен мешать людям, которые действительно нуждаются в помощи", - подчеркнул Александр Турчин.-0-