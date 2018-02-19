Турфирмам необходимо предупреждать белорусов о сибирской язве в Турции и лихорадке в Нигерии

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турфирмам необходимо предупреждать выезжающих за рубеж белорусов о распространении сибирской язвы в Турции и лихорадки Ласса в Нигерии. Такая информация размещена на сайте Национального агентства по туризму, сообщает БЕЛТА.

Случаи заболевания сибирской язвой зарегистрированы на севере Турции. Заражение могло произойти после употребления мяса зараженной коровы.

Согласно информации посольства Беларуси в Нигерии, с начала года в стране официально зарегистрировано более 100 случаев заболевания лихорадкой Ласса, некоторые - с летальным исходом. Нигерийский центр по борьбе с болезнями совместно с Министерством здравоохранения развернул центр экстренных операций в штатах, где инфекция получила наиболее широкое распространение, для оперативного реагирования на новые случаи и предотвращения распространения инфекции.

Руководителям и работникам туристических организаций необходимо информировать выезжающих за рубеж о санитарно-эпидемиологической обстановке и возможном риске заражения, мерах личной профилактики и действиях в случае заболевания, в том числе с учетом информации от принимающей стороны, с обязательным вручением памятки. При заключении соглашений (контрактов) с иностранными организациями турфирмам нужно запрашивать информацию об обеспечении принимающей стороной безопасных для здоровья граждан Беларуси условий пребывания (передвижения, проживания, отдыха, водоснабжения и питания).-0-