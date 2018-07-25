Туриндустрия инициирует объединение безвизовых зон Брестской и Гродненской областей

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители туриндустрии инициируют объединение безвизовых зон Брестской и Гродненской областей, сообщил председатель Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый сегодня на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"Из перспектив, чего бы мы ожидали - это объединение гродненской и брестской безвизовых зон. Это следующий шаг, которого мы ожидаем. Когда он произойдет, не столь принципиально, но надеемся, что к следующему весенне-летнему сезону", - сказал Филипп Гулый. Объединение безвизовых зон в первую очередь было бы удобно для туристов из Скандинавии и Западной Европы, которые могли бы приезжать в Беларусь через Гродно и далее ехать в Брестский регион.

Говоря о продлении безвизового режима до 30 дней при въезде через Национальный аэропорт Минск, Филипп Гулый отметил, что туристическая индустрия приветствует это решение, этого срока вполне достаточно для любого варианта, который можно предложить туристу: санаторно-курортного лечения, медицинского туризма, любых экскурсионных туров. С продлением безвиза возможность заработать дополнительные средства появляется у гостиниц и других средств размещения. Больший приток туристов должны почувствовать и регионы - при пятидневном безвизовом режиме большинство туристов посещали Минск и один-два областных центра, теперь будет больше возможностей для маршрутов, включающих несколько городов. По мнению эксперта, продление безвиза приведет к развитию малого и среднего бизнеса, совершенствованию придорожной туристической инфраструктуры.

"Туристическая отрасль должна оперативно отреагировать на новые возможности, и многие уже готовы предоставить выгодные пакеты и предложения для безвизовых туристов", - резюмировал Филипп Гулый.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года иностранцы могут приезжать в некоторые районы Брестской и Гродненской областей без виз на 10 дней (въехать можно через 12 пунктов пропуска). Правила въезда для них отличаются от правил для тех иностранцев, которые прилетают через Национальный аэропорт Минск и смогут оставаться на срок до 30 дней.-0-

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