Туристам из Китая интересно знакомиться с культурой и историей Беларуси - дипломат

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристам из Китая интересно знакомиться с культурой и историей Беларуси. Об этом сообщил советник и пресс-атташе посольства КНР в Беларуси Чэнь Вэйвэй на презентации Года туризма Китая в Беларуси и Года туризма Беларуси в Китае, которая проходит сегодня на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", передает корреспондент БЕЛТА. Организатор презентации - Белорусское телеграфное агентство.

По словам дипломата, в Беларуси китайских гостей привлекают замки в Несвиже и Мире, прекрасная природа, в первую очередь Беловежская пуща, озера. Особый интерес к объектам военно-патриотического направления, таким как "Хатынь" и "Линия Сталина".

С открытием Центра белорусской культуры в Пекине китайские граждане имеют возможность получить подробную информацию о Беларуси, что в свою очередь может увеличить спрос на туристические предложения.

Сотрудничество в области туризма между двумя странами постепенно набирает обороты, и этому будет содействовать проведение мероприятий Года туризма Беларуси в Китае и Года туризма Китая в Беларуси, уверен дипломат. "Сотрудничество в сфере туризма способствует развитию внутренней экономики обеих стран и будет полезно для сближения народов. Это мост, связывающий Беларусь и Китай", - сказал Чэнь Вэйвэй.-0-