Туристическая ярмарка "Отдых-2018": только приятные сюрпризы

Невероятно широкий выбор самых интересных предложений для летнего отдыха в Беларуси и за рубежом - это о 21-й Международной весенней ярмарке туристских услуг "Отдых-2018", которая пройдет в Минске с 4 по 7 апреля. Традиционный тематический форум - место встречи продавцов туров и сопутствующих услуг с любителями путешествий и интересного досуга. Организаторами ярмарки выступают Национальный выставочный центр "Белэкспо" и Министерство спорта и туризма Беларуси, и они обещают не разочаровать публику.

Под эгидой ярмарки "Отдых" нынешней весной объединились компании из полутора десятков стран. Кроме Беларуси, это Болгария, Венгрия, Польша, Португалия, Россия, Египет, Турция, Украина, Чехия, Куба и другие. Нетрудно догадаться, что основными темами станут выездной, въездной и внутренний туризм. Однако тематика форума куда более широка: с пользой проведут время на ярмарке те, кто интересуется медицинским туризмом, транспортными услугами, вопросами страхования, гостиничным сервисом, организацией спортивных мероприятий. Деловая и презентационная программа ярмарки "Отдых-2018" - отдельная тема. Все дни работы экспозиции будут до предела насыщены различными мероприятиями.

К примеру, ООО "Комфорт Трэвел" познакомит с лучшими базами украинского курорта Коблево, компания "Трэвел" презентует летние туры в Болгарию, Скандинавию, Венгрию, Хорватию и Швейцарию. Перед гостями и участниками выступят гости из Италии, которые расскажут о регионе Марке на побережье Адриатического моря. Фирма "Пис Тур" поделится интересными предложениями касательно отдыха в Испании. Компания "Олирти" (торговая марка "Планета путешествий") презентует полетные программы в Азербайджан (новинки сезона - экскурсии и пляжный отдых на Каспийском море, а также лечение на курорте Нафталан).

Компания "Бон Шанс" готовится презентовать на ярмарке детский и молодежный отдых в Болгарии, Польше, Италии, Испании и Словакии. ООО "Тайм Вояж" представит новинки летнего сезона-2018 - гарантированные вылеты из Минска на острова Корфу и Кипр, в Черногорию, Испанию, Албанию, Грузию и Италию. Не забыты и автобусные туры: с интересными новинками познакомят туристов "Турлюкс", "Внешинтурист" и другие компании. Одним из хитов сезона обещает стать набирающая популярность у белорусов Грузия - на "Отдыхе-2018" обещают рассказать о преимуществах автобусных и авиатуров с отдыхом в Батуми и Кобулети. Разумеется, будет представлен и недорогой летний отдых в Украине. В частности, будут проанализированы причины прошлогоднего 3-кратного роста потока отдыхающих в Затоку и представлены варианты отдыха в сезоне-2018.

Не останутся без внимания и поклонники отдыха в нашей стране. Департамент по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси совместно с Национальным агентством по туризму презентуют новые объекты. Кроме того, запланировано проведение круглого стола "Взаимодействие экскурсоводов и гидов-переводчиков". Наконец, о новых горизонтах в инклюзивном туризме расскажут представители БОО "Отдых в деревне".

Разумеется, это далеко не полный перечень мероприятий предстоящего форума. В любом случае лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

Организаторы 21-й Международной весенней ярмарки туристских услуг "Отдых-2018" приглашают всех желающих посетить экспозицию, которая будет работать с 4 по 7 апреля по адресу: г.Минск, пр-т Победителей, 14. Время работы: 4 апреля - с 12.00 до 18.00, 5 и 6 апреля - с 10.00 до 19.00, 7 апреля - с 10.00 до 16.00.

Контакты организаторов: тел. (+375 17) 334-11-92.