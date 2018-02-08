Туристические возможности Беларуси презентуют на ярмарке в Таллине

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристические возможности Беларуси будут презентованы в Таллине во время XXVІI Международной туристической ярмарки TOUREST 2018. Такая информация размещена на сайте посольства Беларуси в Эстонии, сообщает БЕЛТА.
Национальный стенд Республики Беларусь на ярмарке, где представят рекламно-информационные материалы, демонстрирующие национальные туристические возможности, будет работать 9-11 февраля. В первый день в конгресс-зале B-hall II состоится презентация туристического потенциала Беларуси, организованная Национальным агентством по туризму при содействии посольства Беларуси в Эстонии.
В презентации примут участие целый ряд крупных туристических компаний, таких как ООО "Дитриб", СП "АлатанТур", ОДО "Туристическая фирма "Илва", сети гостиниц и санатории, информационно-справочные предприятия, представители управлений спорта и туризма Минского и Гродненского облисполкомов.-0-
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