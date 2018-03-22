Туристический бренд Беларуси планируется выбрать до конца года

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический бренд Беларуси планируется выбрать до конца 2018 года. Об этом сообщил сегодня заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной на заседании рабочей группы по разработке бренда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы где-то в середине пути по созданию туристического бренда. Основной мозговой штурм шел в течение 2017 года. Нацагентство по туризму провело ряд мероприятий, центральным из которых стал международный форум по брендингу в Минске с участием генерального секретаря Всемирной туристской организации. Что самое главное - в выборе бренда будет участвовать и экспертное жюри, и все желающие", - сказал Михаил Портной.

Выбранный бренд в дальнейшем будет широко использоваться для презентации и продвижения туристических возможностей страны на международном уровне, добавил замминистра. Своим видением туристического бренда Беларуси поделились в том числе Всемирная туристская организация и эксперты Евросоюза.

Предполагается, что официальный старт конкурсу на разработку бренда Беларуси будет дан в апреле, тогда же будет опубликовано техническое задание. Общественное голосование (определение финалистов) запланировано на июнь, затем состоится заседание жюри (определение победителя).

В Минспорта и туризма сегодня презентовали исследование имиджа Беларуси среди белорусов и иностранцев.

По информации министерства, в мире 146 стран уже имеют свои туристические бренды.-0-