Туристический потенциал Вьетнама презентовали в Минске

12 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Туристический потенциал Вьетнама представили в Минске, презентация стала одним из мероприятий вьетнамских Дней культуры, передает корреспондент БЕЛТА.
Посол Вьетнама в Беларуси Ле Ань отметил, что есть огромный потенциал для укрепления белорусско-вьетнамских туристических связей. Он обратил внимание, что за последние годы, и особенно в минувшем году, значительно выросло количество посетивших Вьетнам белорусских туристов. Дипломат связывает это с принятыми на правительственном уровне мерами. В частности, с 1 июня 2015 года был введен безвизовый въезд во Вьетнам для белорусских туристов, которые приезжают на период до 15 дней.
"Во Вьетнаме ждут туристов из Беларуси", - заверил он. При этом подчеркнул, что и для вьетнамцев все более привлекательным становится маршрут по Беларуси.
О большой заинтересованности в развитии туристических связей сказал также начальник управления международного сотрудничества Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Чунг Кхань. Он отметил, что в минувшем году во Вьетнаме побывало почти на 30% больше зарубежных туристов.
На презентации шла речь о наиболее привлекательных местах Вьетнама, в том числе о заливе Халонг, об исторических, культурных, природных комплексах страны. На мероприятии присутствовали представители министерств и ведомств двух стран, туроператоры.-0-
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