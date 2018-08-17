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Туризм по-новому: что предлагается поменять в законодательстве

Общество 17.08.2018 | 15:18

События этого лета на туристическом рынке заставили снова вернуться к вопросу об изменениях в законодательстве. Работу над законом "О туризме" предлагается включить в план подготовки законопроектов на 2019 год. Уже сейчас в туриндустрии говорят: изменения должны быть не косметическими, а серьезными. Что надо менять в туристической отрасли и почему этот процесс нужно ускорить, какие механизмы нужны для защиты национального рынка и как это в конечном счете отразится на белорусских туристах, эксперты обсудили во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Турбизнесу приходится платить по чужим счетам

Председатель Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый называет несколько проблем, возникших в этом году на белорусском рынке туристических услуг. Это проблема российских операторов, в частности "Натали Турс", и сложности белорусов при вылетах и выездах с иностранными компаниями, в основном через Украину. Эти моменты вносят панику, напряженность, наносят убытки и создают неудобства как для турагентов, так и для туристов, считает глава союза.

В итоге, по его словам, впервые на рынке Беларуси в информационном поле появилось недоверие к профессионалам. "Получается, что белорусы, которые платят деньги, едут сейчас отдыхать, не до конца уверены, волнуются и не знают, кому можно доверять. К тому же Беларусь реально несет убытки из-за того, что иностранные фирмы пользуются ресурсами наших людей - деньги из карманов белорусов в страну не возвращаются, бизнесмены не зарабатывают, прибыль уходит за границу", - обращает внимание Филипп Гулый. Национальный туристический бизнес, который извлекает прибыль, оставляет ее в зарплатах, покупках на территории Беларуси, не защищен.

В ситуации, когда проблемы возникают у туроператоров в соседних странах, ответственность, в том числе финансовую, несут белорусские турагенты. Таков закон. Но события нынешнего лета показали - ситуацию надо менять, турагент не должен нести ответственность вместо туроператора. Об этом говорит и Министерство спорта и туризма, и турбизнес. По мнению Филиппа Гулого, выездной турбизнес - это определенные финансовые риски. Соответственно, если в бизнесе есть финансовые риски, его нельзя не регулировать. Им не могут заниматься все подряд, без денег и соответствующей компетенции - туроператорской деятельностью может заниматься субъект, который гарантирует выполнение своих обязательств, считает он.

Что касается ситуации с "Натали Турс", то, по информации Минспорта, в Беларуси было продано около 400 туров, которые потом были аннулированы. Сумма задолженности белорусской дочки "Натали Турс" перед нашими турфирмами составляет около 600 тыс. евро. Как и в какие сроки эти деньги будут компенсироваться - остается под вопросом. И здесь многое зависит от того, что же все-таки будет с российской "Натали Турс".

Некоторые туристы соглашаются перебронировать путевки на другие направления или даты. А кто-то пошел в суды, такие примеры есть, говорит правовой партнер Республиканского союза туристической индустрии, адвокат Юлия Куцер. "Приобретатели этих путевок начали обращаться в суды, и они судятся с туристическими агентствами, которые им продавали путевки. Соответственно, получают судебные решения… Если у туристических агентств нет возможности выплатить эти денежные средства, то возбуждается исполнительное производство, накладывается арест по распоряжению деньгами на расчетный счет, что в принципе парализует деятельность туристического агентства. И такие случаи уже есть", - рассказала она.

Чем закончится для белорусских туристов история с "Натали Турс", можно будет сказать только через некоторое время. Сейчас минский офис этой фирмы находится в стадии ликвидации.

Обязательства впишут в закон

Рецепт от последствий недобросовестного поведения на рынке предлагается прописать в законе "О туризме". "С учетом предлагаемых корректировок, думаю, что будут не изменения, а абсолютно новая редакция закона "О туризме", - говорит заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич.

Предлагается сделать четкое разграничение, кто такой турагент и туроператор. Соответственно, какую ответственность они должны нести. Турагент является всего лишь продавцом, и при качественном исполнении своих обязательств он должен рисковать только своей комиссией - такова позиция Минспорта. "Естественно, у туроператоров гораздо шире круг обязанностей, и основную ответственность должны нести они. Какова будет эта ответственность, какие будут условия ведения их деятельности, чтобы полностью защитить права и законные интересы потребителей, - это вопросы для обсуждения в рабочей группе", - добавляет Виталий Грицевич.

Кроме того, предлагается обсудить обязательную сертификацию турфирм. Сейчас в реестр субъектов турдеятельности подаются сведения о том, что работать в сфере туризма собираются отдельные организации, ИП, которые не имеют к этой сфере никакого отношения, а занимаются совершенно иной деятельностью. И в Минспорта задаются вопросом, как будут защищены права туриста. Пока окончательное решение не принято, введение обязательной сертификации еще будет обсуждаться с заинтересованными госорганами и турбизнесом. Тем не менее турбизнес уже сейчас обращает внимание на некоторые факты - например, в связи с безвизом в Гродно буквально за два месяца появилось около 70 новых компаний. Все ли они могут обеспечить защиту прав туристов и качество услуг?

Изменения могут ожидать и уже существующий реестр субъектов турдеятельности. Его планируется сделать более информативным, а подача сведений турфирмами в реестр может стать обязательной. По данным Белстата, на 1 января в стране было 1 444 организации, которые занимаются турдеятельностью, а в реестре есть сведения о порядка тысяче субъектов. "Когда нам звонят клиенты и спрашивают, надежна ли фирма, мы первым делом советуем посмотреть, есть ли компания в реестре. Если субъект уже два года не изучает законодательство в сфере туризма, не знает, что надо податься в реестр, как он может быть надежен?" - заметил представитель Минспорта. Или случай, когда директор турфирмы проиграла деньги клиентов на ставках. Мошенничество это или нет, но клиентам нужно возвращать деньги.

В законе "О туризме" могут появиться нормы, касающиеся заключения договоров об оказании туруслуг в виде электронного документа (практика уже есть, ее нужно оформить в законе), экскурсионной деятельности.

Страховка уверенности

Назрели изменения и в страховании в турбизнесе. Не исключено, что появится новый вид - страхование гражданской ответственности туристической организации. Филипп Гулый отмечает, что практика подобного страхования туристической деятельности существует в России, Казахстане, других странах. Вопрос в том, подходит ли Беларуси в чистом виде, например, российская или польская модель или нужен какой-то комбинированный вариант.

Начальник управления медицинского страхования "Белгосстраха" Людмила Кулак поясняет, что страхование гражданской ответственности турорганизации могло бы стать механизмом защиты прав туристов в тех случаях, когда турфирмами не исполняются обязательства. Пока нормативного правового акта, который бы устанавливал обязательность или существование такого вида страхования, в Беларуси нет. Турист может купить медицинскую страховку или страховку от невыезда. Последний страховой полис гарантирует возврат денег в случае объективных личных проблем у туриста - отказ в визе, экстренная госпитализация непосредственно перед поездкой, смерть близких родственников, призыв на военные сборы либо военную службу. Есть еще один вид страхования, который позволяет избежать дополнительных расходов - страхование общегражданской ответственности туриста, который находится за границей.

"Других видов страхования, которые бы покрывали в том числе какие-то расходы, связанные с неисполнением обязательств туристической организацией, сегодня в Беларуси нет. "Белгосстрах", если будет инициатива Минспорта либо нашего непосредственного регулятора Министерства финансов, готов работать в этом направлении. Мы знакомы с опытом проведения такого страхования, поскольку сотрудничаем со многими европейскими и российскими страховыми компаниями", - пояснила Людмила Кулак.

Еще один вариант защиты, о котором много говорили при подготовке предыдущей редакции закона "О туризме", - гарантийные фонды. Туркомпании имели бы некие обязательные резервы, которые использовались бы для урегулирования проблемных ситуаций. По сути, это будет гарантийный фонд, который позволит избежать такой ситуации, которая сложилась сейчас с "Натали Турс". Как именно этот фонд будет формироваться - вопрос для обсуждения.

Но турбизнес и Минспорт считают, что новые механизмы в любом случае не должны отразиться на стоимости путевки для конечного потребителя.

"Горят" не только путевки, но и сроки?

Министерство спорта и туризма рассчитывает, что изменения в закон "О туризме" будут приняты в 2019 году. "Подготовка закона - довольно длительный процесс. Но мы постараемся максимально оперативно подготовить законопроект и согласовать его на уровне Совмина. И рассчитываем, что в следующем году он может быть подписан. А вступит в силу не ранее 1 января 2020 года. Мы сделаем для этого все возможное", - сказал Виталий Грицевич. По его словам, госорганы и профессиональное сообщество уже готовы к максимально оперативному решению этих вопросов.

Филипп Гулый в свою очередь считает, что этот процесс можно ускорить. "Ведь на подходе II Европейские игры, следующий туристический сезон - к этому времени необходимо многое изменить в законодательстве по въездному туризму, нужно вернуть доверие к рынку, дополнить бюджет и сделать еще много полезных дел. Это касается каждого из нас, и чем быстрее это получится сделать, тем лучше будет для всех - для государства, для бизнеса, для потребителя", - считает глава Республиканского союза туриндустрии.

Туроператор должен иметь средства, чтобы при необходимости ответить по своим обязательствам, турагент должен быть компетентным, турист должен быть защищен, резюмировал Филипп Гулый.

БЕЛТА.-0-

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