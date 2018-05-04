Первый турнир по белорусским силовым забавам к 100-летию БЕЛТА пройдет в Силичах

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый турнир по белорусским силовым забавам к 100-летию Белорусского телеграфного агентства пройдет в Силичах нынешним летом. Об этом рассказал на стенде БЕЛТА на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі" заместитель директора горнолыжного курорта "Силичи" Дмитрий Евменчик, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Праздник здоровья и силы планируется в конце лета, в нем примут участие сильнейшие атлеты Беларуси и стран зарубежья. А ближайшее событие в Силичах с участием силачей пройдет 9 мая. Состоится установление рекорда в трек-пуле (тяга самосвала КАМАЗ - 17 т - в специальной упряжке) на расстояние 25 м за наименьшее время. В установлении рекорда примут участие три сильнейших белорусских атлета.

Еще один красивый фестиваль спорта 9 мая развернется у Дворца спорта. Как рассказал председатель Минской федерации силового экстрима Сергей Лепешко, здесь пройдет турнир с участием спортсменов из Беларуси, России, Украины, Литвы.

Для гостей стенда состоялась викторина на тему силовых видов спорта. Победители получили призы от благотворительного фонда "Белый аист". Фонд курирует Вилейский и Новогрудский интернаты для детей с тяжелыми нарушениями речи, оказывает спонсорскую и волонтерскую поддержку Детскому онкологическому центру в Боровлянах.-0-