Турслет учащихся Союзного государства пройдет 24-28 июля во Владимирской области

23 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Туристский слет учащихся Союзного государства пройдет 24-28 июля во Владимирской области России, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Слет, ставший уже традиционным, направлен на укрепление дружеских связей между юными туристами Беларуси и России, совершенствование туристских навыков, приобщение молодежи к здоровому образу жизни", - отметили в Постоянном комитете.

Планируется, что в мероприятии примут участие более 400 юношей и девушек из всех областей Беларуси и города Минска, а также из 33 российских регионов. В спортивную программу слета включены обязательные для участия личные и командные соревнования по спортивному ориентированию и туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма. Будут проведены представления команд, конкурсы туристского быта, краеведов, туристских стенгазет. Запланированы вечера дружбы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, экскурсии по историческим и памятным местам Владимирской области. Победители и активные участники слета будут награждены памятными кубками, грамотами, дипломами и поощрительными призами.

Среди государственных заказчиков мероприятия - Министерство образования Беларуси, а в числе непосредственных организаторов слета значится Республиканский центр экологии и краеведения Министерства образования Беларуси.-0-