У американского миллиардера Майкла Блумберга нашли белорусские корни

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У одного из богатейших людей мира и учредителя агентства Bloomberg Майкла Блумберга есть белорусские корни. Об этом сообщает сайт foxbusiness.com со ссылкой на бизнесмена Эндрю Тиша.

Эндрю Тиш рассказал, что миллиардер Майкл Блумберг является потомком дедушек и бабушек, эмигрировавших когда-то с территорий современных Беларуси и Литвы. Он также отметил, что Майкл Блумберг смог создать компанию, которая изменила подход людей к финансовому анализу.

Эндрю Тиш является составителем книги "Странствия: американская история". На страницах книги он собрал информацию об эмигрантах, которые учредили крупные американские компании, например, eBay и Microsoft. Одним из персонажей книги стал Майкл Блумберг.-0-