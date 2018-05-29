У Беларуси высокие шансы получить статус консультативной стороны в Договоре об Антарктике - Гайдашов

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатели международного Договора об Антарктике высоко оценивают шансы Беларуси получить статус консультативной стороны, сообщил сегодня журналистам начальник 10-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В международном сообществе Беларусь заметно выделяется среди других стран, которые планируют получить статус консультативной стороны Договора об Антарктике. Сейчас есть 28 стран, которые в ближайшие годы начнут обращаться с заявками на согласование этого статуса. На полях форума, на котором я побывал недавно, все основатели международного Договора об Антарктике - руководители делегаций 12 стран - с удовлетворением отметили нашу положительную динамику, движение вперед, стремление работать в Антарктике, соблюдая установленные правила. Поэтому они оценивают наши шансы получить статус консультативной стороны очень высоко. Мы к этому стремимся, и это наша задача на ближайший год-два", - сказал Алексей Гайдашов.

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