У пострадавших в ДТП во Львовской области белорусов наблюдается позитивная динамика

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У пострадавших в ДТП 23 июня на территории Львовской области белорусов наблюдается позитивная динамика‚ один человек выписан‚ двое переведены из интенсивной терапии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Как информировала БЕЛТА, в аварии пострадали 9 граждан Беларуси, одна из которых скончалась в больнице. Остальные в сознании, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения области. Личности пострадавших установлены. Белорусские дипломаты в контакте с украинской стороной решают дальнейшие вопросы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автомобильной трассы Ковель-Жолква около города Великие Мосты. Как установили правоохранительные органы Украины, 59-летний водитель "Шкоды Октавиа" уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген" под управлением 35-летнего водителя Волынской области.-0-