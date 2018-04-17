У православных верующих сегодня Радуница

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У православных верующих сегодня Радоница (Радуница) - день поминовения усопших, который приходится на вторник второй пасхальной недели.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался еще в древности. Его название происходит от слова "радость", которую принесло всем Воскресение Господне. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой пасхальной недели - как бы предписывает христианам не предаваться скорби из-за смерти близких, а наоборот радоваться их рождению в новую жизнь - жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная Иисусом Христом, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

В церкви совершается праздничная служба: впервые после Пасхи звучит заупокойная молитва, к которой прибавляются пасхальные песнопения. Для поминовения близких верующие в храме подают записки с их именами, приносят продукты на "канун" - подсвечник в форме стола, который стоит перед Распятием. Свечи ставятся на него с молитвой об упокоении усопших.

Молясь за усопших, живые как бы делятся с ними пасхальной радостью о воскресшем Христе-Спасителе. Для этого дня обязательны обрядовые блюда - поминальная постная кутья с медом, крашеные пасхальные яйца, куличи, блины, медовые пасхальные пряники.

Поминовение совершается и на кладбищах. Могилу прибирают, зажигают на ней свечу в память об усопшем.

В этот праздник святая обязанность любого православного христианина - молить Господа об упокоении душ родных и близких. Дома перед поминальной трапезой необходимо почитать заупокойные молитвы из молитвослова.-0-