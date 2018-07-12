"У жены чуть сердечный приступ не случился!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграл водитель Александр Халимончиков из Гомеля

Может ли шоколадка помочь обзавестись новеньким автомобилем, а пачка риса – решить проблему с жильем? Вопрос риторический, но только не для участников игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". Ведь именно такие товары, а также другие, не менее привычные и обыденные, в этот вторник стали удачными для главных победителей 76-го тура популярной игры! Итак, кому же повезло на этой неделе?

Квартиру в Минске выиграл водитель Александр Халимончиков из Гомеля. Теперь он сможет решить жилищный вопрос для сына и невестки, которые живут на съемной квартире. А пять (!) внедорожников "Ниссан Джук" отныне будут радовать покупателей из Минска - монтажника Федора Любутина и предпринимателя Александра Бунчука, а также бухгалтера Анну Коваленко из городского поселка Мачулищи, маму в декрете Светлану Савину из Слонима и водителя-экспедитора Павла Лыфаря из Витебска. Кстати, удачу Павлу, который работает в "Е-доставке", принесла покупка, сделанная в этом же интернет-гипермаркете!

Увидеть розыгрыш призов 76-го тура игры "Удача в придачу!" , который состоялся 10 июля, можно было, заглянув в столичный "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8, а также в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях. При этом организаторы по хорошей традиции постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы каждый желающий мог не только услышать, но и увидеть первые эмоции счастливчиков. Запись розыгрыша опубликована в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by .

А уже в четверг, 12 июля, главные счастливчики 76-го тура снова пережили целый ураган эмоций! В том же минском "Е-Сити" им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, между прочим, никаких налогов за свои призы им платить не придется: "Евроопт" об этом уже позаботился!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев

Конечно, в центре внимания сегодня оказался Александр Халимончиков, водитель из Гомеля, выигравший главный приз 76-го тура – квартиру в Минске! "О выигрыше узнали на даче, в 20 километрах от Гомеля. Только приехали с супругой из ветковского "Евроопта", где закупались, и тут звонок! У жены чуть сердечный приступ не случился, а теща до сих пор отойти не может. Да я и сам все еще в шоке! – не скрывал эмоций Александр, крепко сжимая в руках желанные ключи от столичной недвижимости. – Мы закупаемся в "Евроопт" всегда и играем с самого начала. Уже выигрывали 10 рублей и 2 рубля на телефон. Но квартиру?! Никогда не думал, что такое возможно!"

Вместе с супругой, сыном и невесткой осматривая выигранное жилье, Александр не скрывал удовольствия: квартира действительно отличная! К тому же находится в престижном районе Минска, на улице Ильянской, 10. Рядышком с новостройкой – культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие спортивные состязания и лучшие концерты в столице, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города… Да и стоимость у этого жилья солидная – почти 125 тыс. рублей, или около $63 тыс. в эквиваленте. Одним словом, приз во всех смыслах ценный! Между прочим, это уже 56-я квартира в Минске, которая обрела своих новоселов в игре "Удача в придачу!" .

В новостройке с престижным адресом ул. Ильянская, 10 и соседних домах живет уже немало победителей игры от "Евроопт"

И все благодаря обыкновенной пачке риса, которую Александр вместе с супругой Жанной приобрел в "Евроопт". "На прошлой неделе ждали гостей, закупились продуктами, взяли и "товар удачи" - пачку риса. И дождались … квартиру в Минске! А главное, так кстати! Сын недавно женился, и жилищный вопрос у нас теперь на первом месте, - рассказывает Александр. – Сейчас сын и невестка живут на съемном жилье, так что когда мы позвонили и сказали, что у нас есть квартира в Минске, то они просто не поверили, думали, мы шутим!" - смеется, вспоминая, он.

Впрочем, теперь молодой семье предстоит решить другой вопрос, также жилищный, но куда более приятный: самим переехать в минскую квартиру или с ее помощью приобрести недвижимость в родном Гомеле? "Мы в таком восторге, что словами не передать! Думали, своим жильем обзаведемся еще не скоро, и тут все так переменилось в одну секунду, - радовались Дмитрий и Вера, осматриваясь в выигранной квартире. - Может, и о переезде в Минск задумаемся, кто знает? Вариантов теперь масса!"

Столичная недвижимость пришлась по душе семье победителей!

Еще пять счастливых покупателей сегодня получили ключи и документы от модных и практичных внедорожников "Ниссан Джук". Всю минувшую неделю эти автомобили были припаркованы у входа в "Е-Сити", а сегодня разбежались в разные концы страны, увозя своих новых хозяев. К слову, стоимость каждого из этих кроссоверов почти 36 тыс. рублей, или около $18 тыс. в эквиваленте. Таким образом, уже 211 автомобилей от торговой сети "Евроопт" благодаря игре "Удача в придачу!" вручены покупателям. И обеспечивают самые приятные поездки, в том числе шопинг в любимом магазине!

Покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Джук", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Один из стильных внедорожников синего цвета отныне принадлежит Павлу Лыфарю, водителю-экспедитору интернет-гипермаркета "Е-доставка" из Витебска. Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только восьмой крупный приз, который выиграл работник холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает более 38 тыс. специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и шесть автомобилей. А теперь фортуна широко улыбнулась еще одному работнику компании!

Водитель-экспедитор "Е-доставки" Павел Лыфарь выиграл автомобиль благодаря покупке в этом же интернет-гипермаркете!

Интересный факт - удачу Павлу принесла покупка, сделанная … также в "Е-доставке"! Впрочем, кому, как не сотруднику этого онлайн-сервиса, знать обо всех выгодах покупок с доставкой на дом: привезут все, что нужно, и в любую погоду. Поэтому и сам Павел, и его сестра с мамой с удовольствием делают заказы в "Е-доставке". Заодно и "товар удачи" берут – а вдруг повезет? И ведь повезло!

"На прошлой неделе покупки сделали на 10 игровых кодов, а "товар удачи" взяли сушки. Помню, еще сказал сестре: "Столько кодов – точно что-то выиграем!" И угадал, - смущенно улыбается Павел. – Моя машина как раз ждет ремонта, а новой, из салона, вообще никогда не было, вот это повезло! Тем более что через месяц мне исполняется 25 лет, так что этот сюрприз очень вовремя – прямо к юбилею!"

Между тем, это уже 24-й автомобиль, который достался участникам игры благодаря заказам в онлайн-сервисах "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске. Вот такая она, удача – с доставкой на дом!

Ключи от яркого "Ниссан Джук" необычного, солнечного, цвета вручены бухгалтеру Светлане Савиной из города Слонима Гродненской области, которая сейчас находится в декретном отпуске. Для семьи с малышом такой семейный внедорожник очень кстати!

Мама в декрете Светлана Савина: "У меня права есть, а теперь будет и стимул сесть за руль!"

"Играем буквально с самого начала, и, конечно, очень хотелось выиграть что-то крупнее 5 рублей! Каждый раз представляла, что буду говорить в таком случае, а в итоге все получилось так спонтанно, что я совсем растерялась. Кстати, удачным товаром для нас оказались макароны! - улыбается Светлана. – И такой красивый, яркий внедорожник выиграли - в нашем небольшом городке выделяться точно будем! У меня права есть, а теперь будет и стимул сесть за руль!"

Владельцем белоснежного "Ниссан Джук" стал Александр Бунчук из Минска, индивидуальный предприниматель в сфере грузоперевозок. В финале розыгрыша суперприза этому покупателю принадлежало сразу 9 игровых кодов из 10 – не удивительно, что автомобиль достался именно ему. Как говорится, больше кодов – больше шансов!

Предприниматель Александр Бунчук: "Мы всегда делаем много покупок, больше 10 игровых кодов каждый тур выходит"

"Мы всегда делаем много покупок, больше 10 игровых кодов каждый тур выходит, и "товар удачи" берем обязательно! На прошлой неделе вот взяли шоколадки. Играл то я с самого начала, но не сразу правильно зарегистрировался на сайте, и только полгода назад понял, что "порожняком гоняю", - смеется Александр. – Зато когда разобрался, то сразу 5 рублей выиграл, потом еще 5, а третьим выигрышем стал автомобиль! Просто кричал от радости, когда мне позвонили. Не дождусь, когда за руль сяду, автомобиль - классный! Теперь я точно знаю: "Евроопт" - это наш магазин!"

Еще один синий "Ниссан Джук" достался минчанину Федору Любутину, который трудится монтажником натяжных потолков в частной компании.

Монтажник Федор Любутин: "Теперь точно знаю, что выиграть реально, это не какие-то постановочные сцены, это реально происходит!"

"Когда позвонили, как раз с коллегой делали потолок, услышал, что выиграл машину – и ни слова не смог сказать, так растерялся, - признается он. – У меня машина есть, но рабочая, а теперь будет новенькая, чистенькая! Может, и жена теперь на права пойдет учиться, ей внедорожник очень понравился. Что стало "товаром удачи"? Обычные макароны! Теперь точно знаю, что выиграть реально, это не какие-то постановочные сцены, это реально происходит!"

Что касается второго желтого внедорожника "Ниссан Джук", то его владелицей в этот вторник стала бухгалтер Анна Коваленко из городского поселка Мачулищи Минского района. Радостная новость застала победительницу в гостях у родителей в российском городе Саратове. Но благодаря видеозвонку Анна смогла оценить выигранный приз. А после возвращения с отдыха получит ключи и документы от своего новенького автомобиля!

Завершился очередной, уже 76-й, тур игры "Удача в придачу!" . Кроме шестерых главных героев, выигравших квартиру и автомобили, победу на этой неделе отпраздновали более 20 тыс. покупателей, которым достались денежные призы. А в целом количество призов, которые разыграны и вручены покупателям с февраля 2016 года, уже составляет более 2 миллионов! В том числе 56 квартир в минских новостройках и 211 новеньких классных автомобилей!

А игра продолжается, и уже во вторник, 17 июля, будут разыграны призы очередного, 77-го, тура! И снова на кону более 20 тыс. денежных призов, пять (!) внедорожников "Ниссан Джук" и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 10.

А уже 17 июля игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 77-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

Претендовать на призы, как и всегда, будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с любым "товаром удачи". Главное - успейте сделать покупки до 15 июля включительно и не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или карту Статусбанка – СТАТУСкарту .

И еще одна отличная новость! С 9 июля у покупателей гипермаркетов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" появилась возможность приобрести по выгодной цене – всего 5,99 рублей – необычную, "живую", книгу "Алиса в Стране Чудес", которая пользуется большой популярностью за рубежом. Секрет этой книги в том, что она содержит иллюстрации, которые благодаря специальному приложению оживают прямо на глазах у читателей. Чудеса начинаются уже с обложки! Акция продлится по 5 августа. Подробности – на сайте evroopt.by . Кстати, подружиться с Алисой можно и на виртуальных страничках проекта E-KIDS в социальных сетях, который успел полюбиться детям и взрослым благодаря акциям "Бонстики" и "Краiна вiтамiна".

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