Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 июля 2018, Чт
+22°C
Сплошная облачность EUR 2.3012
USD 1.97
RUB 3.168
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко об Оршанском авиаремонтном заводе: это госпредприятие с сегодняшнего дня
Президент
"Славянский базар" торжественно открывается в Витебске
Культура
В Брестской области следует больше внимания уделять проблемным хозяйствам - Мясникович
Регионы
"У жены чуть сердечный приступ не случился!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграл водитель Александр Халимончиков из Гомеля
Общество
Минобразования: результативность абитуриентов на ЦТ выше прошлогодней
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Украинец победил в детском конкурсе на "Славянском базаре в Витебске"
17:55 Культура
В Беларуси планируется создать отечественный роботизированный доильный комплекс
17:52 Экономика
Антонио Конте уволен с поста главного тренера "Челси"
17:50 Спорт
Куда пойти в выходные: "Славянский базар" в Витебске, Vulitsa Ezha и "Классика у ратуши"
17:41 Регионы
В Могилевской области выросло число зарегистрированных случаев Лайм-боррелиоза
17:39 Регионы
Председателем Белорусского тяжелоатлетического союза избран Михаил Рабиковский
17:31 Спорт
Финал ЧМ-2018 будет транслироваться на экране у Эйфелевой башни
17:25 Спорт
Легендарный По-2 пополнит парк Минского аэроклуба
17:15 Регионы
21-летняя Кайли Дженнер названа самой молодой миллиардершей в мире
17:05 Калейдоскоп
БГУИР увеличивает набор на самые популярные IT-специальности
16:59 Общество
Белоруски сыграют в футбол на каблуках
16:43 Общество
В Скиделе пьяный бесправник побил доверенную ему для ремонта машину
16:42 Происшествия
Энергетики Минской области оперативно восстановили электроснабжение в 123 населенных пунктах
16:42 Регионы
Франция приняла 78 мигрантов с судна Aquarius
16:37 В мире
Ангелика Кербер первой вышла в финал Уимблдонского теннисного турнира
16:33 Спорт
Ващенко: при работе с молодежью в сфере безопасности важно развивать международные связи
16:22 Общество
Суд в Германии разрешил экстрадировать Пучдемона в Испанию
16:06 В мире
Проект реконструкции Военного кладбища представили в Минске
15:55 Регионы
Минобразования: результативность абитуриентов на ЦТ выше прошлогодней
15:51 Общество
Мингорисполком о благоустройстве Военного кладбища: все, что можно сохранить, сохраняется
15:49 Регионы
Все новости
Темы
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Уборочная кампания Уборочная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"У жены чуть сердечный приступ не случился!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграл водитель Александр Халимончиков из Гомеля

Общество 12.07.2018 | 14:28
Сын победителя недавно женился – и теперь квартирный вопрос для молодых решен!
Сын победителя недавно женился – и теперь квартирный вопрос для молодых решен!

Может ли шоколадка помочь обзавестись новеньким автомобилем, а пачка риса – решить проблему с жильем? Вопрос риторический, но только не для участников игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". Ведь именно такие товары, а также другие, не менее привычные и обыденные, в этот вторник стали удачными для главных победителей 76-го тура популярной игры! Итак, кому же повезло на этой неделе?

Квартиру в Минске выиграл водитель Александр Халимончиков из Гомеля. Теперь он сможет решить жилищный вопрос для сына и невестки, которые живут на съемной квартире. А пять (!) внедорожников "Ниссан Джук" отныне будут радовать покупателей из Минска - монтажника Федора Любутина и предпринимателя Александра Бунчука, а также бухгалтера Анну Коваленко из городского поселка Мачулищи, маму в декрете Светлану Савину из Слонима и водителя-экспедитора Павла Лыфаря из Витебска. Кстати, удачу Павлу, который работает в "Е-доставке", принесла покупка, сделанная в этом же интернет-гипермаркете!

Увидеть розыгрыш призов 76-го тура игры "Удача в придачу!", который состоялся 10 июля, можно было, заглянув в столичный "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8, а также в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях. При этом организаторы по хорошей традиции постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы каждый желающий мог не только услышать, но и увидеть первые эмоции счастливчиков. Запись розыгрыша опубликована в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

А уже в четверг, 12 июля, главные счастливчики 76-го тура снова пережили целый ураган эмоций! В том же минском "Е-Сити" им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, между прочим, никаких налогов за свои призы им платить не придется: "Евроопт" об этом уже позаботился!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев

Конечно, в центре внимания сегодня оказался Александр Халимончиков, водитель из Гомеля, выигравший главный приз 76-го тура – квартиру в Минске! "О выигрыше узнали на даче, в 20 километрах от Гомеля. Только приехали с супругой из ветковского "Евроопта", где закупались, и тут звонок! У жены чуть сердечный приступ не случился, а теща до сих пор отойти не может. Да я и сам все еще в шоке! – не скрывал эмоций Александр, крепко сжимая в руках желанные ключи от столичной недвижимости. – Мы закупаемся в "Евроопт" всегда и играем с самого начала. Уже выигрывали 10 рублей и 2 рубля на телефон. Но квартиру?! Никогда не думал, что такое возможно!"

Вместе с супругой, сыном и невесткой осматривая выигранное жилье, Александр не скрывал удовольствия: квартира действительно отличная! К тому же находится в престижном районе Минска, на улице Ильянской, 10. Рядышком с новостройкой – культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие спортивные состязания и лучшие концерты в столице, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города… Да и стоимость у этого жилья солидная – почти 125 тыс. рублей, или около $63 тыс. в эквиваленте. Одним словом, приз во всех смыслах ценный! Между прочим, это уже 56-я квартира в Минске, которая обрела своих новоселов в игре "Удача в придачу!".

В новостройке с престижным адресом ул. Ильянская, 10 и соседних домах живет уже немало победителей игры от "Евроопт"
В новостройке с престижным адресом ул. Ильянская, 10 и соседних домах живет уже немало победителей игры от "Евроопт"

И все благодаря обыкновенной пачке риса, которую Александр вместе с супругой Жанной приобрел в "Евроопт". "На прошлой неделе ждали гостей, закупились продуктами, взяли и "товар удачи" - пачку риса. И дождались … квартиру в Минске! А главное, так кстати! Сын недавно женился, и жилищный вопрос у нас теперь на первом месте, - рассказывает Александр. – Сейчас сын и невестка живут на съемном жилье, так что когда мы позвонили и сказали, что у нас есть квартира в Минске, то они просто не поверили, думали, мы шутим!" - смеется, вспоминая, он.

Впрочем, теперь молодой семье предстоит решить другой вопрос, также жилищный, но куда более приятный: самим переехать в минскую квартиру или с ее помощью приобрести недвижимость в родном Гомеле? "Мы в таком восторге, что словами не передать! Думали, своим жильем обзаведемся еще не скоро, и тут все так переменилось в одну секунду, - радовались Дмитрий и Вера, осматриваясь в выигранной квартире. - Может, и о переезде в Минск задумаемся, кто знает? Вариантов теперь масса!"

Столичная недвижимость пришлась по душе семье победителей!
Столичная недвижимость пришлась по душе семье победителей!

Еще пять счастливых покупателей сегодня получили ключи и документы от модных и практичных внедорожников "Ниссан Джук". Всю минувшую неделю эти автомобили были припаркованы у входа в "Е-Сити", а сегодня разбежались в разные концы страны, увозя своих новых хозяев. К слову, стоимость каждого из этих кроссоверов почти 36 тыс. рублей, или около $18 тыс. в эквиваленте. Таким образом, уже 211 автомобилей от торговой сети "Евроопт" благодаря игре "Удача в придачу!" вручены покупателям. И обеспечивают самые приятные поездки, в том числе шопинг в любимом магазине!

Покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Джук", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой
Покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Джук", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Один из стильных внедорожников синего цвета отныне принадлежит Павлу Лыфарю, водителю-экспедитору интернет-гипермаркета "Е-доставка" из Витебска. Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только восьмой крупный приз, который выиграл работник холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает более 38 тыс. специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и шесть автомобилей. А теперь фортуна широко улыбнулась еще одному работнику компании!

Водитель-экспедитор "Е-доставки" Павел Лыфарь выиграл автомобиль благодаря покупке в этом же интернет-гипермаркете!
Водитель-экспедитор "Е-доставки" Павел Лыфарь выиграл автомобиль благодаря покупке в этом же интернет-гипермаркете!

Интересный факт - удачу Павлу принесла покупка, сделанная … также в "Е-доставке"! Впрочем, кому, как не сотруднику этого онлайн-сервиса, знать обо всех выгодах покупок с доставкой на дом: привезут все, что нужно, и в любую погоду. Поэтому и сам Павел, и его сестра с мамой с удовольствием делают заказы в "Е-доставке". Заодно и "товар удачи" берут – а вдруг повезет? И ведь повезло!

"На прошлой неделе покупки сделали на 10 игровых кодов, а "товар удачи" взяли сушки. Помню, еще сказал сестре: "Столько кодов – точно что-то выиграем!" И угадал, - смущенно улыбается Павел. – Моя машина как раз ждет ремонта, а новой, из салона, вообще никогда не было, вот это повезло! Тем более что через месяц мне исполняется 25 лет, так что этот сюрприз очень вовремя – прямо к юбилею!"

Между тем, это уже 24-й автомобиль, который достался участникам игры благодаря заказам в онлайн-сервисах "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске. Вот такая она, удача – с доставкой на дом!

Ключи от яркого "Ниссан Джук" необычного, солнечного, цвета вручены бухгалтеру Светлане Савиной из города Слонима Гродненской области, которая сейчас находится в декретном отпуске. Для семьи с малышом такой семейный внедорожник очень кстати!

Мама в декрете Светлана Савина: "У меня права есть, а теперь будет и стимул сесть за руль!"
Мама в декрете Светлана Савина: "У меня права есть, а теперь будет и стимул сесть за руль!"

"Играем буквально с самого начала, и, конечно, очень хотелось выиграть что-то крупнее 5 рублей! Каждый раз представляла, что буду говорить в таком случае, а в итоге все получилось так спонтанно, что я совсем растерялась. Кстати, удачным товаром для нас оказались макароны! - улыбается Светлана. – И такой красивый, яркий внедорожник выиграли - в нашем небольшом городке выделяться точно будем! У меня права есть, а теперь будет и стимул сесть за руль!"

Владельцем белоснежного "Ниссан Джук" стал Александр Бунчук из Минска, индивидуальный предприниматель в сфере грузоперевозок. В финале розыгрыша суперприза этому покупателю принадлежало сразу 9 игровых кодов из 10 – не удивительно, что автомобиль достался именно ему. Как говорится, больше кодов – больше шансов!

Предприниматель Александр Бунчук: "Мы всегда делаем много покупок, больше 10 игровых кодов каждый тур выходит"
Предприниматель Александр Бунчук: "Мы всегда делаем много покупок, больше 10 игровых кодов каждый тур выходит"

"Мы всегда делаем много покупок, больше 10 игровых кодов каждый тур выходит, и "товар удачи" берем обязательно! На прошлой неделе вот взяли шоколадки. Играл то я с самого начала, но не сразу правильно зарегистрировался на сайте, и только полгода назад понял, что "порожняком гоняю", - смеется Александр. – Зато когда разобрался, то сразу 5 рублей выиграл, потом еще 5, а третьим выигрышем стал автомобиль! Просто кричал от радости, когда мне позвонили. Не дождусь, когда за руль сяду, автомобиль - классный! Теперь я точно знаю: "Евроопт" - это наш магазин!"

Еще один синий "Ниссан Джук" достался минчанину Федору Любутину, который трудится монтажником натяжных потолков в частной компании.

Монтажник Федор Любутин: "Теперь точно знаю, что выиграть реально, это не какие-то постановочные сцены, это реально происходит!"
Монтажник Федор Любутин: "Теперь точно знаю, что выиграть реально, это не какие-то постановочные сцены, это реально происходит!"

"Когда позвонили, как раз с коллегой делали потолок, услышал, что выиграл машину – и ни слова не смог сказать, так растерялся, - признается он. – У меня машина есть, но рабочая, а теперь будет новенькая, чистенькая! Может, и жена теперь на права пойдет учиться, ей внедорожник очень понравился. Что стало "товаром удачи"? Обычные макароны! Теперь точно знаю, что выиграть реально, это не какие-то постановочные сцены, это реально происходит!"

Что касается второго желтого внедорожника "Ниссан Джук", то его владелицей в этот вторник стала бухгалтер Анна Коваленко из городского поселка Мачулищи Минского района. Радостная новость застала победительницу в гостях у родителей в российском городе Саратове. Но благодаря видеозвонку Анна смогла оценить выигранный приз. А после возвращения с отдыха получит ключи и документы от своего новенького автомобиля!

Завершился очередной, уже 76-й, тур игры "Удача в придачу!". Кроме шестерых главных героев, выигравших квартиру и автомобили, победу на этой неделе отпраздновали более 20 тыс. покупателей, которым достались денежные призы. А в целом количество призов, которые разыграны и вручены покупателям с февраля 2016 года, уже составляет более 2 миллионов! В том числе 56 квартир в минских новостройках и 211 новеньких классных автомобилей!

А игра продолжается, и уже во вторник, 17 июля, будут разыграны призы очередного, 77-го, тура! И снова на кону более 20 тыс. денежных призов, пять (!) внедорожников "Ниссан Джук" и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 10.

А уже 17 июля игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 77-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!
А уже 17 июля игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 77-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

Претендовать на призы, как и всегда, будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с любым "товаром удачи". Главное - успейте сделать покупки до 15 июля включительно и не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или карту Статусбанка – СТАТУСкарту.

И еще одна отличная новость! С 9 июля у покупателей гипермаркетов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" появилась возможность приобрести по выгодной цене – всего 5,99 рублей – необычную, "живую", книгу "Алиса в Стране Чудес", которая пользуется большой популярностью за рубежом. Секрет этой книги в том, что она содержит иллюстрации, которые благодаря специальному приложению оживают прямо на глазах у читателей. Чудеса начинаются уже с обложки! Акция продлится по 5 августа. Подробности – на сайте evroopt.by. Кстати, подружиться с Алисой можно и на виртуальных страничках проекта E-KIDS в социальных сетях, который успел полюбиться детям и взрослым благодаря акциям "Бонстики" и "Краiна вiтамiна".

"Евроопт" приглашает покупателей в мир волшебного чтения вместе с "живой" книгой "Алиса в Стране Чудес"!
"Евроопт" приглашает покупателей в мир волшебного чтения вместе с "живой" книгой "Алиса в Стране Чудес"!

Совершайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

﻿
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3012 BYN 2.297 BYN 2.307 BYN
USD
1.97 BYN 1.968 BYN 1.973 BYN
RUB
3.168 BYN 3.156 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Чем удивит День молодежи в Витебске
Все видео

Фотоновости

Победители международных конкурсов 26-го "Славянского базара" подняли флаг нынешнего фестиваля
Все фото

Инфографика

"Безлимитище" для гостей Беларуси" Выгодные условия тарифного плана "Безлимитище" стали доступны не только жителям Беларуси. Пользоваться популярным у абонентов МТС тарифом теперь смогут и иностранные гости.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко считает необходимым ускорить создание промышленно-логистического комплекса в Оршанском районе
Лукашенко примет участие в церемонии открытия "Славянского базара"
Лукашенко об Оршанском авиаремонтном заводе: это госпредприятие с сегодняшнего дня
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларусь и Венгрия подтвердили готовность к дальнейшей активизации политического диалога
Постпреды сформируют проекты повесток дня заседаний СМИД и Совета глав государств СНГ
Развитие белорусско-американского сотрудничества обсуждено во время визита Кравченко в США
Экономика
Фото из архива МИД инициирует новые инструменты финансовой поддержки экспортеров
В Беларуси планируется создать отечественный роботизированный доильный комплекс
Предложения по созданию системы управления госзакупками в ближайшее время внесут в правительство
Происшествия
Гендиректора одного из госхолдингов задержали за взятку в 85 тыс. евро
В Скиделе пьяный бесправник побил доверенную ему для ремонта машину
В Бобруйске парень выстрелил из пневматики в девушку
Регионы
На полях ОАО "Крошин" Барановичского района В Брестской области следует больше внимания уделять проблемным хозяйствам - Мясникович
Куда пойти в выходные: "Славянский базар" в Витебске, Vulitsa Ezha и "Классика у ратуши"
В Могилевской области выросло число зарегистрированных случаев Лайм-боррелиоза
Спорт
Шефы миссий команд позитивно оценили ход подготовки к II Европейским играм
Антонио Конте уволен с поста главного тренера "Челси"
Председателем Белорусского тяжелоатлетического союза избран Михаил Рабиковский
Технологии
Фото China News Service Китай разработал 3D-сканер для проверки безопасности в аэропортах
В июле Twitter удалит все фейковые аккаунты
Во Франции построили дом из монтажной пены
Культура
Выступает Василий Жарко Авторитет "Славянского базара" на международной арене постоянно возрастает - Василий Жарко
Украинец победил в детском конкурсе на "Славянском базаре в Витебске"
Белорус в полуфинале международного конкурса на "Славянском базаре" выступит восьмым
В мире
Йенс Столтенберг. Фото EPA-EFE Генсек НАТО заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса
Франция приняла 78 мигрантов с судна Aquarius
Суд в Германии разрешил экстрадировать Пучдемона в Испанию
Калейдоскоп
Завтра пятница 13-е: верить ли суевериям?
21-летняя Кайли Дженнер названа самой молодой миллиардершей в мире
Верка Сердючка отправится на прощальные гастроли
Газета 7 дней
Современный огнетушитель не нужно ни бить, ни трясти!
Михаил Хазин: Экономиксне в состоянии описать современный кризис
Взлетная для чемпионов
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия