Учащиеся медколледжей Беларуси, Латвии и России посоревнуются в оказании скорой помощи

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся медицинских колледжей посоревнуются в оказании скорой медпомощи во время международной олимпиады профмастерства, которая пройдет 30-31 мая в Оршанском государственном медицинском колледже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Состязание будет включать три тура: решение проблемно-ситуационных задач по оказанию скорой медпомощи при участии стандартизированного пациента, выполнение медицинских манипуляций и тестовый контроль знаний. В олимпиаде посоревнуются учащиеся выпускных курсов медколледжей Беларуси, Латвии и России.

По результатам будут определены победители в личном первенстве и командном зачете. Лучших наградят дипломами I, II, III степеней и призами.

Кроме того, 29 мая в Оршанского медколледже пройдет республиканский семинар с международным участием "Проблемы и перспективы интеграции среднего специального медицинского и фармацевтического образования в мировое образовательное пространство". Участниками мероприятия станут представители Министерства здравоохранения, Белорусской медицинской академии последипломного образования, Белорусского государственного медицинского университета, руководители медколледжей из Беларуси, а также руководители и педработники из медколледжей Латвии и России. Будут рассмотрены вопросы совершенствования подготовки медицинских кадров в Беларуси, деятельности учреждений среднего специального медицинского, фармацевтического образования в условиях интеграции в мировое образовательное пространство.-0-