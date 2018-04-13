Учащийся Могилевского экономического колледжа разработал электронное устройство для ориентирования слепых

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронное устройство для ориентирования слепых разработано в Беларуси. Об изобретении корреспонденту БЕЛТА рассказал автор разработки, учащийся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа Павел Солдатенко.

Электронное устройство для ориентирования слепых генерирует звук и преобразует изменения интенсивности освещения в изменения тона звукового сигнала в наушниках. Через тон воспроизводимого в наушниках звука незрячему передается информация о наличии в некотором радиусе препятствия. "Аналоги этому устройству имеются в России. Однако у них есть один большой недостаток: микрозвук, который подается в российских приборах, влияет на нервную систему человека, нанося вред здоровью. В моем приборе звук в наушниках звучит спокойный", - пояснил Павел Солдатенко.

Оптическую систему устройства можно дополнить сменными линзами с различным фокусным расстоянием. Это даст возможность ориентироваться не только на местности, но и в помещении. "При определенных условиях устройство даже способно определить уровень жидкости в стакане. В планах я хочу доработать его. После этого слепые люди с помощью моего устройства смогут определять расстояние до препятствия, будут понимать одушевленный или нет перед ними объект", - рассказал разработчик.

Еще одной разработкой Павла стал прибор для обучения слепых начертанию геометрических фигур и письму печатными буквами. "Аналогов этой доске нет. Похожие устройства существуют, но они обучают незрячих шрифту Брайля. С помощью моего изобретения люди, лишенные возможности контролировать процесс письма зрением, смогут обучиться письму печатными буквами. В перспективе я планирую создать такую же доску, но с письменными буквами. Кстати, стоит эта доска Br2", - отметил он.

Устройство для обучения письму представляет собой планшет с наложенной матрицей, на которой лазером вырезано изображение букв, цифр и фигур. Незрячий человек старается обвести авторучкой буквы и фигуры по внутреннему контуру. При правильном выполнении задания ученик оповещается определенным звуком в наушниках. "Таким образом обеспечивается контроль за правильностью обвода прописей, и человек получает навык письма привычными буквами для общения с людьми, потому что шрифт Брайля мало кто знает", - добавил Павел.

Оба устройства были представлены в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" который прошел 12 апреля на главной площадке ВК "Белэкспо". Всего интерактивная выставка-презентация включала 120 авторских разработок. Проекты были представлены в 16 номинациях в трех возрастных группах: 52 проекта презентовали школьники и учащиеся среднего специального и профессионально-технического образования, 26 - студенты, 42 - работающая молодежь и молодые ученные. Самыми популярными номинациями стали "Информационно-коммуникационные технологии" и "Медицина, фармация, медицинская техника". В нынешнем сезоне представлены и новые номинации: "Инклюзивное пространство" и "Информационно-коммуникационные технологии для людей с инвалидностью".-0-