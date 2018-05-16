Участие Беларуси в программе НАТО "Партнерство ради мира" обсудили в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация штаб-квартиры НАТО посетила Беларусь 14-16 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Программа визита предусматривала ежегодное совещание по вопросам участия Беларуси в процессе планирования и оценки сил программы НАТО "Партнерство ради мира" (ПАРП). "В ходе совещания состоялось согласование нового пакета целей партнерства в рамках ПАРП, уточнен ряд практических вопросов по их реализации, а также намечены пути по совершенствованию координации взаимодействия между Министерством обороны и структурными подразделениями альянса в рамках ПАРП", - отметили в военном ведомстве.
С белорусской стороны в мероприятии приняли участие представители структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба ВС и представители Вооруженных Сил, отвечающие за реализацию целей партнерства и предоставляющие отчетную информацию в рамках ПАРП, а также представители Государственного секретариата Совбеза, МИД и МЧС Беларуси.
В состав делегации НАТО вошли представители Международного секретариата и управления военного партнерства НАТО, атташе по вопросам обороны при посольствах Германии, Литвы, Польши, Чехии в Беларуси, а также представитель посольства Эстонии в Беларуси, выполняющего функции контактного посольства НАТО.
По итогу состоялась встреча начальника департамента международного военного сотрудничества - помощника министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с главой делегации Полом Саверё. Стороны обсудили состояние и перспективные направления развития сотрудничества в военной сфере.-0-
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