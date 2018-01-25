Участие людей с инвалидностью в принятии решений приближает Беларусь к достижению ЦУР - мнение

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Включенность людей с инвалидностью в принятие решений и формирование национальной стратегии устойчивого развития сама по себе приближает Беларусь к достижению ЦУР. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шивко на первой встрече партнерской группы устойчивого развития при Совете по устойчивому развитию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для каждого человека важно участвовать в такой глобальной инициативе. Для нашей ассоциации в том числе, потому что Беларусь приняла Конвенцию по правам инвалидов и сейчас пересматривает законодательство и подходы к людям с инвалидностью, мы также вносим свой вклад в эту работу. Я вижу, что в каждой из глобальных целей ООН есть элемент, который касается людей с инвалидностью и в котором они могут непосредственно участвовать. Поэтому вместе с властью, вместе с партнерами мы тоже хотим быть включенными в процессы по изменению жизни к лучшему", - отметил Евгений Шивко.

Он считает, что если будет инклюзия людей с инвалидностью, их участие в мероприятиях по разным направлениям ЦУР, то даже косвенно эти цели будут достигаться.

В дискуссии по вопросам достижения ЦУР принимают участие общественные объединения и организации, в том числе Республиканская конфедерация предпринимательства, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С. Кунявского, Международный фонд развития сельских территорий, Центр экологических решений, ОО "Зеленая экономика", ОО "Образование для устойчивого развития".

Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата.-0-