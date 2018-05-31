Участникам международного космического конгресса будет разрешен безвизовый въезд в Беларусь

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участникам 31-го международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, который пройдет 9-15 сентября в Минске, будет разрешен безвизовый въезд в Беларусь на время проведения конгресса, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя академического оргкомитета, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин.

"У нас действует пятидневный безвизовый режим для тех, кто прибывает в страну через Национальный аэропорт. Чтобы наши гости имели возможность остаться в Беларуси дольше, чем на 5 дней, им будет обеспечен безвизовый въезд на время проведения конгресса. Такое решение уже принято. Так что гостям не потребуется тратить много времени на оформление документов", - сказал Сергей Килин.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-