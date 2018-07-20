Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 июля 2018, Пт
+21°C
Переменная облачность EUR 2.3272
USD 1.9984
RUB 3.1481
Главное
Во время совещания Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Президент
В Беларуси для получения среднего специального образования планируется принять 39,3 тыс. человек
Общество
Бизнес отмечает прогресс в развитии диалога с властью
Экономика
"Сын живет у тещи, так что квартира очень кстати!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла пенсионерка Анна Гинтовт из Гомеля
Общество
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 июля из-за гроз
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Десятикилометровая пробка образовалась на М1 в Дзержинском районе из-за ДТП
22:15 Происшествия
ВС ориентирует суды на оперативное рассмотрение инвестиционных споров
22:05 Общество
Трое из пострадавших в ДТП в Украине белорусов находятся в реанимации
21:58 Происшествия
Участниками молодежного лагеря "Бе-Lа-Русь" станут более 500 человек
21:22 Общество
Белорусский союз женщин в Год малой родины реализует проекты, связанные с историей и культурой
20:56 Общество
В пункте пропуска "Лоша" частично ограничат движение
20:43 Общество
Дубль Евгения Шикавки помог "Слуцку" разгромить "Неман" в матче чемпионата Беларуси
20:40 Спорт
В Гродненской области мальчик попал в больницу после укуса гадюки
20:20 Происшествия
Танцевальная культура шести стран представлена на "Вишневом фестивале" в Глубоком
20:03 Культура
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Дзержинском районе
19:18 Происшествия
Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу
19:08 Политика
Задержан водитель грузовика, в который врезался белорусский микроавтобус в Украине
18:42 Происшествия
Прием на экономические специальности в ссузах Беларуси сокращен на 10%
18:37 Общество
"БЕЛДЖИ" планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси
18:31 Экономика
Бизнес отмечает прогресс в развитии диалога с властью
18:16 Экономика
Созданы оргкомитеты по проведению в Минске в 2019 году ЧЕ по фигурному катанию и биатлону
18:11 Спорт
Финансовая милиция за полгода помогла вернуть в бюджет Br46,1 млн
18:05 Экономика
Из сейфа барановичского магазина похитили более Br3 тыс.
18:00 Происшествия
Под Минском пьяный водитель грузовика врезался в мусоровоз и скрылся с места ДТП
18:00 Происшествия
ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный вишневый фестиваль стартовал в Глубоком
17:59 Культура
Все новости
Темы
Год малой родины Год малой родины
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Уборочная кампания Уборочная кампания
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Участниками молодежного лагеря "Бе-Lа-Русь" станут более 500 человек

Общество 20.07.2018 | 21:22
Фото из архива
Фото из архива

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участниками XXVII Международного молодежного лагеря "Бе-Lа-Русь", который пройдет 26-29 июля, станут более 500 молодых людей из Беларуси, Латвии и России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЦК ОО "БРСМ".

Ребята будут сдавать нормативы ГТО, сразятся в чемпионатах по футболу и волейболу, соревнованиях по дартсу. Пройдет креативная презентация стран, из которых прибудут участники. Организуют работу творческих мастерских. Представители белорусской делегации научат ребят из других стран рисункам хной, боди-арту, аквагриму, проведут мастер-классы по изготовлению куклы-оберега "Подорожница-хранительница".

Особое внимание - мероприятиям патриотической направленности. Пройдет митинг памяти героев Великой Отечественной войны. Молодежь возложит цветы к монументам комсомольцев Прошковского подполья на территории Беларуси и второму секретарю подпольного райкома ВЛКСМ, партизанской разведчице Герою Советского Союза Марии Пынто - на территории России. Участники лагеря передадут через латвийских пограничников гирлянду для возложения к памятнику Герою Советского Союза Иманту Судмалису.

Идейными вдохновителями молодежного лагеря "Бе-Lа-Русь" выступают БРСМ, Союз за прогресс молодежи Латвии, Российский союз молодежи. Палаточный городок размещается в Верхнедвинском районе Беларуси на лесной поляне, расположенной в историческом месте недалеко от Кургана Дружбы, насыпанного в 1959 году в память о боевом содружестве партизан Беларуси, Латвии и России.

Проект реализуется с 1992 года. Он призван развивать и укреплять сотрудничество между молодежью трех стран, помогать им разносторонне проявлять себя в творческих, спортивных и образовательных мероприятиях, а руководителям и лидерам молодежных организаций - обмениваться опытом.-0-

﻿
Теги
БРСМ, молодежь
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3272 BYN 2.322 BYN 2.334 BYN
USD
1.9984 BYN 1.995 BYN 1.998 BYN
RUB
3.1481 BYN 3.13 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК обсудили на совещании у Президента
Все видео

Фотоновости

Танцевальная культура шести стран представлена на "Вишневом фестивале" в Глубоком
Все фото

Инфографика

Экспорт продукции АПК Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 6,5% и достиг $2,071 млрд.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко поддержал подходы по внедрению нового механизма финоздоровления проблемных предприятий АПК
Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Лукашенко поздравил народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с 80-летием
Политика
Владимир Макей и Марис Кучинскис. Фото twitter-аккаунта премьер-министра Латвии Беларусь и Латвия проведут заседание межправкомиссии 6 сентября в Риге
Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу
Минск примет в октябре конференцию ОБСЕ по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху
Экономика
Михаил Русый Русый рассказал о видах в Беларуси на урожай
"БЕЛДЖИ" планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси
Бизнес отмечает прогресс в развитии диалога с властью
Происшествия
Место происшествия. Фото полиции Николаевской области Украины Трое из пострадавших в ДТП в Украине белорусов находятся в реанимации
Десятикилометровая пробка образовалась на М1 в Дзержинском районе из-за ДТП
В Гродненской области мальчик попал в больницу после укуса гадюки
Регионы
Фото из архива Куда пойти в Минске в выходные: День пожарной службы, праздник эстонской культуры и "Импролето"
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 24-26 июля
РЕПОРТАЖ: "Ловим каждую погожую секунду" - уборочная в Гродненской области набирает темп
Спорт
Владислав Давыскиба. Фото CEV Волейболисты молодежной сборной Беларуси одержали сверхволевую победу над Нидерландами на ЧЕ
Дубль Евгения Шикавки помог "Слуцку" разгромить "Неман" в матче чемпионата Беларуси
Созданы оргкомитеты по проведению в Минске в 2019 году ЧЕ по фигурному катанию и биатлону
Технологии
В роту информационных технологий планируется набрать 60 человек
Белорусский офисный суперкомпьютер проходит испытания
Канадские ученые создали плащ-невидимку
Культура
Танцевальная культура шести стран представлена на "Вишневом фестивале" в Глубоком
ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный вишневый фестиваль стартовал в Глубоком
Могилевский драмтеатр намерен присоединиться к "Шелковому пути"
В мире
Фото из архива В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, пострадали 14 человек
Второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена задержали в Алматы
Главы МВД стран СНГ подписали в Баку межгосударственный протокол
Калейдоскоп
МЧС Беларуси опубликовало клип-поздравление ко Дню пожарной службы
Компания Burberry сожгла товары на 36 млн евро
В Лондоне в честь 25-летия "Парка Юрского периода" появилась статуя Яна Малкольма
Газета 7 дней
Три поколения огнеборцев
Девочка, которая искала отца, покорила весь мир
Узоры взаимного интереса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия