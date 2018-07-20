Участниками молодежного лагеря "Бе-Lа-Русь" станут более 500 человек

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участниками XXVII Международного молодежного лагеря "Бе-Lа-Русь", который пройдет 26-29 июля, станут более 500 молодых людей из Беларуси, Латвии и России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЦК ОО "БРСМ".

Ребята будут сдавать нормативы ГТО, сразятся в чемпионатах по футболу и волейболу, соревнованиях по дартсу. Пройдет креативная презентация стран, из которых прибудут участники. Организуют работу творческих мастерских. Представители белорусской делегации научат ребят из других стран рисункам хной, боди-арту, аквагриму, проведут мастер-классы по изготовлению куклы-оберега "Подорожница-хранительница".

Особое внимание - мероприятиям патриотической направленности. Пройдет митинг памяти героев Великой Отечественной войны. Молодежь возложит цветы к монументам комсомольцев Прошковского подполья на территории Беларуси и второму секретарю подпольного райкома ВЛКСМ, партизанской разведчице Герою Советского Союза Марии Пынто - на территории России. Участники лагеря передадут через латвийских пограничников гирлянду для возложения к памятнику Герою Советского Союза Иманту Судмалису.

Идейными вдохновителями молодежного лагеря "Бе-Lа-Русь" выступают БРСМ, Союз за прогресс молодежи Латвии, Российский союз молодежи. Палаточный городок размещается в Верхнедвинском районе Беларуси на лесной поляне, расположенной в историческом месте недалеко от Кургана Дружбы, насыпанного в 1959 году в память о боевом содружестве партизан Беларуси, Латвии и России.

Проект реализуется с 1992 года. Он призван развивать и укреплять сотрудничество между молодежью трех стран, помогать им разносторонне проявлять себя в творческих, спортивных и образовательных мероприятиях, а руководителям и лидерам молодежных организаций - обмениваться опытом.-0-