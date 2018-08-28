Участники Форума регионов Беларуси и России заложат под Могилевом аллею

28 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Аллею из лип заложат под Могилевом участники V Форума регионов Беларуси и России. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в Могилевском горисполкоме его председатель Владимир Цумарев, передает корреспондент БЕЛТА.

На аллее регионов Беларуси и России, символизирующей динамичное развитие сотрудничества и дружбу двух братских народов, будет 35-40 деревьев, создадут ее на территории мемориального комплекса "Буйничское поле". На входе в аллею возле мемориальной часовни, построенной в честь воинов и народных ополченцев, погибших при обороне Могилева в 1941 году, установят памятный знак с названием и датой закладки нового объекта. Возле каждого дерева разместят таблички с указанием региона, представители которого посадили дерево.

"Буйничское поле для этой акции выбрано неслучайно. Ведь именно здесь, на поле солдатской славы, бок о бок сражались белорусы и россияне, защищая Родину, проявив непревзойденное мужество и героизм. 23 дня продолжалась упорная оборона Могилева, которую воспел в своих произведениях известный писатель Константин Симонов, прах которого по его завещанию развеян на Буйничском поле", - отметили в горисполкоме.

По словам директора предприятия "Могилевзеленстрой" Петра Алексейчикова, деревья уже отобраны и готовы к высадке. Это молодые липы с диаметром ствола 5-6 см. Высадка аллеи начнется от мемориальной часовни и продолжится в сторону деревни Буйничи. Это будет третья памятная аллея на поле ратной славы. Первая - в честь защитников Могилева - была заложена 17 апреля 2004 года, вторая - в честь 70-летия Великой Победы - 18 апреля 2015 года.-0-