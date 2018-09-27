Участники межведомственного соревнования спецназа показали высокий уровень - Зась

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокий уровень профессионального мастерства показали участники межведомственного соревнования среди подразделений специального назначения. Об этом сегодня журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

"В течение трех дней в сложных условиях участники межведомственного соревнования среди подразделений специального назначения продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, хорошие волевые качества и отличные результаты. Подобные мероприятия - достаточно эффективная форма совместной боевой подготовки, которая позволяет обмениваться опытом, развивает взаимодействие между бойцами, подразделениями и способствует росту уровня боевой подготовки", - сказал Станислав Зась.

Он отметил, что ежегодное проведение межведомственного соревнования уже стало традицией. "Постоянно повышается уровень проведения мероприятия, расширяется состав его участников. В этом году впервые в соревновании участвуют команды из России и Узбекистана. В целом уровень подготовки участников высокий. Здесь участвует элита спецназа Вооруженных Сил Беларуси и других силовых структур. Видно, что за последний год они очень серьезно продвинулись в оснащении и развитии своих подразделений", - рассказал госсекретарь Совета безопасности.

Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко подчеркнул, что традиционно при подготовке таких мероприятий улучшается и совершенствуется учебно-боевая и материальная база подразделений организаторов. "Очень хорошая работа была проделана и сейчас. Министерство обороны, 5-я бригада построили новые объекты, модернизировали предыдущие. Уверен, все, что было сделано, построено и модернизировано, также будет в будущем служить хорошим подспорьем для организации боевой подготовки спецподразделений", - заявил он.

По словам начальника штаба - первого заместителя командующего Силами спецопераций Вооруженных Сил полковника Виктора Гулевича, программа соревнований в этом году насыщена упражнениями, более характерными для подразделений спецназа Вооруженных Сил. "Специфика выполнения задач имеет различия для подразделений внутренних войск, Комитета государственной безопасности, Службы безопасности Президента. Сегодня мы работаем больше в лесисто-болотистой местности, исходя из этого и выбиралась специфика. Также было уделено большое внимание выполнению задач в городах и населенных пунктах", - пояснил он.

На базе 5-й отдельной бригады специального назначения проходит соревнование среди подразделений спецназа государственных органов Беларуси, в котором также принимают участие команды из России и Узбекистана. Состязание прошло в индивидуальном, командном зачете и дуэльной стрельбе. Индивидуальный зачет включал в себя упражнения для снайперских пар, стрелков, санитаров-инструкторов. Дуэльная стрельба прошла в два этапа: сначала соревновались снайперские пары от каждой команды, затем - стрелки от каждой команды. Всего в мероприятии с белорусской стороны приняли участие три команды Вооруженных Сил, две команды Министерства внутренних дел, по одной - от пограничного ведомства и Комитета госбезопасности.-0-