Участники отрядов охраны правопорядка БРСМ пройдут курс молодого бойца в 72-м ОУЦ в Печах

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники молодежных отрядов охраны правопорядка (МООП) БРСМ пройдут курс молодого бойца и попробуют адаптироваться к армейским будням в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов Министерства обороны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЦК БРСМ.

Насыщенная армейская программа ожидает 20 февраля 45 новоиспеченных солдат в стенах центра: утренняя физическая зарядка, правильный порядок заправки кроватей, практические тренировки в надевании общевойскового защитного комплекта, обучение на тренажере вождения Т-72, БМП-2, а также занятия на танкодроме, соревнования по сборке-разборке автомата, вечерняя проверка, отбой и многое другое. Все мероприятия "Одного дня в армии" для бойцов МООП пройдут в настоящей военной форменной одежде.

Ежегодная Республиканская акция БРСМ и БРПО "К защите Отечества готов!", которая проходит с 2010 года, включает в себя комплекс мероприятий, направленных на популяризацию армейской службы. В ходе нее по всей республике на базе учебных заведений и воинских подразделений проходят соревнования по допризывной подготовке, встречи молодежи с командованием частей и подразделений ВС, МВД, органов пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям.-0-