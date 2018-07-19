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Участники патриотического автопробега посетят более 10 городов Беларуси и России

Общество 19.07.2018 | 07:30
Фото из архива журнала "Смоленск"
Фото из архива журнала "Смоленск"

19 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Участники международного патриотического автопробега "Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти" посетят более 10 городов Беларуси и России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Городокского райисполкома.

Акция стартует сегодня в Смоленске и завершится 22 июля. Ее участники посетят как российские города, так и белорусские: Городок, Витебск, Оршу, Дубровно, Могилев и Гомель, в которых установлены памятники, воинские мемориалы и захоронения, а местные музеи хранят свидетельства мужества красноармейцев и мирного населения.

С каждым годом растет количество участников автопробега "Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти" и посещаемых ими городов. Кроме того, по пути российско-белорусского автопробега будет экспонироваться одноименная передвижная выставка. Во время акции состоятся встречи с ветеранами, молодежью, представителями власти и общественных организаций.

"Предполагается, что 20 июля гости прибудут в Езерище, где пройдет возложение цветов на могилу командира 159-й отдельной танковой бригады полковника Семена Хайдукова. Затем автопробег доедет до Городка. Около въезда в райцентр у памятника 10-й гвардейской танковой бригаде, освобождавшей Городок, также состоится церемония почтения памяти погибших солдат и панихида по ним, - рассказали в отделе. - С приветственным словом обратятся председатель Городокского райисполкома Петр Коробач и руководитель Национально-культурной автономии белорусов Смоленской области Сергей Кривко".

По результатам автопробега планируется расширить передвижную одноименную выставку и издать "Атлас памяти".

Организатором автопробега "Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти" выступила Национально-культурная автономия белорусов Смоленской области.-0-

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акция, Беларусь, Россия
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