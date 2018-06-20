Участников ЧМ по вертолетному спорту познакомят с белорусскими достопримечательностями

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участников чемпионата мира по вертолетному спорту, который пройдет с 24 по 29 июля на базе Минского аэроклуба, познакомят с белорусскими достопримечательностями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Белорусской федерации авиационного спорта Александра Садовникова.

"Планируем обзорную экскурсию по Минску, еще одну - за город к какой-либо исторической достопримечательности, скорее всего, в Хатынь. Также мы организуем питание для участников соревнования, в меню будут блюда белорусской кухни, а на торжественном закрытии представим белорусское народное ткачество и гончарство", - отметила Александра Садовникова.

По ее словам, точное количество участников пока неизвестно: регистрация на чемпионат мира по вертолетному спорту продолжается. Ожидается участие 10-12 стран. Свои заявки уже подтвердили команды из Беларуси, России, Украины, Польши, Германии, Австрии, Великобритании, Китая, Бельгии, Франции. Возможно, к соревнованиям присоединятся пилоты из Чехии, Швейцарии и Норвегии. Всего за первенство поборются порядка 40 экипажей.

Во время чемпионата в воздух поднимутся около 20 вертолетов, на которых летчики продемонстрируют свое мастерство в разгрузке грузов, слалому (вертолетным гонкам) и навигации. Среди них и Robinson R22 - легкий двухместный вертолет. "Такого в Беларуси нет. Он самый маленький и маневренный из всех", - пояснила Александра Садовникова.

Кстати, белорусские пилоты - в числе фаворитов турнира. На прошлом ЧМ, который проходил в Польше, команда заняла второе место. В этом году ожидается результат не хуже.

Организатором чемпионата выступает Белорусская федерация авиационного спорта. Для Беларуси это не первый опыт проведения таких соревнований: ЧМ по вертолетному спорту прошел в витебском аэроклубе ДОСААФ в 1978 году.-0-