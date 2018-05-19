Ученическое самоуправление помогает наладить полноценный образовательный процесс - Карпенко

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученическое самоуправление помогает наладить полноценный образовательный процесс. Такое мнение сегодня высказал министр образования Игорь Карпенко на встрече с участниками XI Национального детского форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко убежден, что без органов ученического, студенческого самоуправления, детских и молодежных общественных структур не будет полноценного образовательного процесса.

Министр подчеркнул, что для него важна обратная связь с педагогами и учениками. Встречу с участниками национального детского форума он назвал уникальной возможностью для ребят принять определенное участие в важных управленческих решениях. Предложения и пожелания ребят будут по возможности учтены профильным министерством.

Игорь Карпенко считает, что одна из важнейших задач системы образования - воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. В этой связи он отметил значимость объявления 2018-го Годом малой родины. Министр подчеркнул, что в Беларуси сознают: вместе с качественным образованием детям важно прививать чувство ответственности за судьбу своей страны и народа.

Национальный детский форум "Мы - лидеры Беларуси" проходит в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи Министерства образования с 18 мая.

В форуме принимают участие 105 человек, в числе которых члены республиканского координационного совета молодежных парламентов, победители и призеры областных этапов республиканского смотра-конкурса "Лидер года", конкурсов "Детский и молодежный парламент", "Юный журналист в Городе, дружественном детям", лидеры детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления.

Во время форума проходят заключительный этап конкурса "Лидер года" (его тема "Лидеры Беларуси: наш вклад для малой родины"), интерактивные и дискуссионные площадки, круглый стол, презентация социальных проектов и инициатив, встреча с парламентариями.

Форум нацелен на воспитание чувства гражданской ответственности и социальной активности у детей и молодежи, стимулирование работы лидеров детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления. Среди его целей также - поддержка детских и молодежных инициатив и социальных проектов, направленных на развитие волонтерского движения в Беларуси.

Организаторами форума выступают Министерство образования, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, ведущие республиканские детские и молодежные общественные объединения и организации.-0-