Учение КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2018" началось в Кыргызстане

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Командно-штабное учение с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2018" началось сегодня в Кыргызстане на полигоне "Эдельвейс", сообщили БЕЛТА в объединенном пресс-центре учения.

В маневрах принимают участие десантно-штурмовые, мотострелковые и артиллерийские подразделения, группы специального назначения, а также дальняя, военно-транспортная, штурмовая, армейская авиация и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

"Особенность учения "Взаимодействие-2018" в том, что оно командно-штабное и основной упор мы делаем на слаживание и подготовку органов управления Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В учении задействовано около 2000 военнослужащих, 300 единиц техники, около 40 летательных аппаратов, в том числе беспилотные летательные аппараты", - сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Он отметил, что в учении принимают участие представители всех государств - членов ОДКБ, оно не носит агрессивного характера и направлено на отработку действий по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, пресечение террористической деятельности и на защиту суверенитета и территориальной целостности государств - членов ОДКБ.

По замыслу учения, Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ проведут совместную операцию по локализации вооруженного конфликта с целью восстановления территориальной целостности и защиты конституционного строя условного государства - члена ОДКБ, отработают задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований, в том числе с учетом боевого опыта, полученного российскими войсками в Сирии.

Командно-штабное учение с воинскими контингентами КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2018" проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2018".-0-