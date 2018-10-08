Учение КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2018" пройдет в Кыргызстане 10-13 октября

8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Командно-штабное учение с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2018" пройдет в Кыргызстане с 10 по 13 октября, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В учении примут участие оперативные группы и подразделения вооруженных сил Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Его тема - "Подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности".

Учение пройдет в соответствии с планом совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. "Основными целями учения являются подготовка органов управления КСОР ОДКБ, совершенствование боевой готовности подразделений, принимающих участие в учении, проверка навыков и умений командиров подразделений в организации боевых действий, а также взаимодействие между подразделениями в совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований", - отметил пресс-секретарь.

КСОР ОДКБ проведут совместную операцию по локализации вооруженного конфликта с целью восстановления территориальной целостности и защиты конституционного строя условного государства - члена ОДКБ, отработают задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований, в том числе с учетом боевого опыта, полученного российскими военными в Сирии.

В основу замысла учения положена условная военно-политическая обстановка, которая не привязана к реальной, а разработана для отработки учебных вопросов по планированию совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. В учении примут участие десантно-штурмовые, горнострелковые, мотострелковые, инженерные и артиллерийские подразделения, группы специального назначения, а также дальняя, военно-транспортная, штурмовая армейская авиация и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

На заключительный этап учения "Взаимодействие-2018" приглашены члены Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств - членов ОДКБ при Совете Парламентской ассамблеи ОДКБ, представители международных и региональных организаций, а также военные атташе.-0-