Учение по безопасности перевозки ядерного топлива планируется провести в Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют провести учение по обеспечению безопасности перевозки ядерного топлива. Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом строительства Белорусской атомной станции планируется проведение учения по обеспечению безопасности при перевозке ядерного топлива", - сказал Александр Худолеев. Он добавил, что подробный замысел тренировки будет представлен председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине вице-премьеру Владимиру Кухареву.

Сегодня в Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине под председательством Владимира Кухарева. Обсуждается устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения в осенне-зимний период, меры по обеспечению целостности мостов и иные вопросы. О состоянии в областях проинформировали заместители председателей облисполкомов. С докладами выступили первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, заместитель министра энергетики Вадим Закревский, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

До конца года во всех регионах спланировано проведение тематических командно-штабных учений по повышению готовности органов управления сил и средств реагирования на ЧС, характерные для осенне-зимнего периода. Одно из таких учений Александр Худолеев предложил провести под руководством вице-премьера в ноябре на территории Минской области.

Говоря о мерах, предпринимаемых для устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения, Александр Худолеев также отметил, что необходимо пересмотреть нормативное время восстановления электроснабжения некоторых объектов, которое сейчас составляет сутки.-0-