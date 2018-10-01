Учение разведчиков ОДКБ "Поиск-2018" началось в Казахстане

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международное тактико-специальное учение "Поиск-2018" с силами и средствами разведывательных служб и подразделений государств - членов ОДКБ началось сегодня в Казахстане на полигоне Гвардейский, сообщили БЕЛТА в пресс-центре учения.

В маневрах принимают участие разведывательные и специальные подразделения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В учении задействованы более 3 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники, в том числе авиационной и средств разведки, среди которых два российских самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Форпост". Будут отработаны вопросы организации разведки в интересах обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, запланировано проведение специальной операции по локализации вооруженного конфликта.

"Военно-политическая обстановка вокруг зоны ответственности ОДКБ в настоящее время характеризуется нарастанием негативных процессов в сфере военной безопасности, - сказал на открытии учения начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. - Достаточно напряженной и вызывающей наибольшую обеспокоенность является ситуация в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. Все, что необходимо для достойного ответа на эти вызовы и угрозы, нам предстоит отработать в ходе совместного учения в едином боевом строю".

Совместное тактико-специальное учение "Поиск-2018" проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2018".-0-