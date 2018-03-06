6 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Учение с Коллективными авиационными силами ОДКБ в 2018 году пройдет в новом формате. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы проведем учение с Коллективными авиационными силами, - сказал Анатолий Сидоров. - На состоявшихся в Объединенном штабе штабных переговорах мы предложили в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018" практически отработать применение Коллективных авиационных сил ОДКБ в новом формате, который предполагает под единым командованием выполнить комплекс задач по перевозке воинских контингентов Коллективных сил оперативного реагирования в район проведения учения с практической организацией взаимодействия и прикрытия воздушных судов и всестороннего обеспечения авиационных перевозок".

По словам начальника штаба, новый формат задействования Коллективных авиационных сил ОДКБ предполагает создание на время учения объединенного органа управления, который на практике отработает вопросы планирования перевозок и осуществления взаимодействия на межгосударственном уровне. В этот объединенный орган управления войдут представители оборонных ведомств государств - членов ОДБК.

Учение Коллективных авиационных сил ОДКБ планируется провести в октябре-ноябре 2018 года в Центрально-Азиатском регионе. Его основная задача - доставить в регион силы и средства ОДКБ. К учению будет привлечена авиация всех государств - участников ОДКБ.

Анатолий Сидоров также отметил, что в текущем году в ОДКБ будут коренным образом изменены подходы к организации всех учений.-0-

В учениях ОДКБ не планируется применять новые виды российских вооружений - начштаба "Нет, конечно, не планируется", - сказал Анатолий Сидоров, отвечая на вопрос о возможности применения новейших образцов российских вооружений в учениях ОДКБ.