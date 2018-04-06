Учение с призванными из запаса военнообязанными начнется 7 апреля на полигоне под Борисовом

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командно-штабное учение с призванными из запаса военнообязанными начнется на 227-м общевойсковом полигоне под Борисовом 7 апреля, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

"На 227-м общевойсковом полигоне продолжается боевое слаживание бригады, которая укомплектована призванными из запаса военнообязанными. Командно-штабное учение с бригадой под руководством командующего войсками Северо-западного оперативного командования начинается 7 апреля", - проинформировали в Минобороны.

Спланированное в рамках комплексной проверки Вооруженных Сил тактическое учение с авиацией и зенитными ракетными войсками также входит в активную фазу. Подразделения противовоздушной обороны 6 и 7 апреля совершат марш своим ходом на полигон Доманово, где приступят к выполнению учебно-боевых задач с боевыми пусками зенитных управляемых ракет.

Для обеспечения марша развернута сеть дорожно-комендантской службы, осуществляется авиационное сопровождение колонн. Задачи разведки и охранения возложены на подразделения специального назначения.-0-