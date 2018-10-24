Учение "Щит Союза - 2019" имеет исключительно оборонительный характер - Шойгу

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместные учения Беларуси и России "Щит Союза - 2019" имеют исключительно оборонительный характер. Об этом после заседания совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наши учения "Щит Союза - 2019" имеют исключительно оборонительный характер. Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий. И мы, безусловно, делаем это не в ответ на какие-то учения, проводимые на Западе, а в ответ на те угрозы, которые сегодня существуют и с каждым годом прирастают", - сказал Сергей Шойгу.
Как ранее сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков, военные двух стран уже занимаются подготовкой учения. Сегодня главы оборонных ведомств Беларуси и России подписали замысел его проведения.-0-
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