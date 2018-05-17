Учение сил спецназа ОДКБ пройдет в Казахстане 20-22 мая

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Тактико-специальное учение "Кобальт-2018" формирований сил спецназначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ по планированию и проведению специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований пройдет в Казахстане с 20 по 22 мая, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Учение пройдет на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии Казахстана в Алматинской области. В нем примут участие подразделения (оперативные группы) государств - членов ОДКБ, руководящий состав внутренних войск МВД Беларуси, полиции Армении, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МВД России, Национальной гвардии Казахстана, внутренних дел Кыргызстана и Таджикистана. Всего в учении будет задействовано более 700 человек.

Основными целями учения являются: повышение уровня слаженности органов управления формирований сил специального назначения; отработка и совершенствование совместных навыков в управлении силами и средствами при подготовке и в ходе ведения специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований; совершенствование уровня полевой выучки и слаженности действий формирований сил и средств системы коллективной безопасности, выработки и освоения новых форм, способов выполнения задач по предназначению, а также современных образцов вооружения, военной и специальной техники, специальных средств.

Всего было проведено три учения "Кобальт", первое прошло в июне 2010 года в Ростовской области России.-0-