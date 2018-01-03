Ученики Острошицко-Городокской школы организовали для жителей дома-интерната "Новогодний огонек"

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики Острошицко-Городокской школы организовали концерт "Новогодний огонек" для жителей подшефного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов, сообщает БЕЛТА.

Представление готовили буквально все - от учеников начальных до старших классов, не обошлось и без помощи педагогов. Ребята исполнили номера в самых различных жанрах: спели старые, хорошо знакомые разным поколениям песни, прочитали известные басни и монологи, сыграли фортепианные произведения и представили яркие танцевальные номера. Участником концерта стал и младший сын Президента Беларуси Николай Лукашенко.

По традиции гости приехали в подшефный дом-интернат с подарками. Самым неожиданным стали два львиноголовых кролика из хозяйства главы государства. Кролики быстро освоились и с удовольствием шли на руки к новым хозяевам, которые пообещали окружить их вниманием и заботой. Также в качестве новогодних подарков дети передали сладости и мед с подворья Президента.

Ученики Острошицко-Городокской школы уже не в первый раз отмечают Новый год с жителями дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. Их дружба завязалась еще во время посещения этого учреждения Президентом Беларуси, когда одним из сюрпризов для проживающих в интернате стал спектакль в исполнении класса, где учится Николай Лукашенко.

Семья главы государства всегда принимает активное участие в большом новогоднем благотворительном марафоне. В этот раз старшие сыновья Виктор и Дмитрий Лукашенко вместе со своими семьями в рамках акции "Наши дети" поздравили с праздниками воспитанников детского дома семейного типа Риты и Сергея Кундиковых в Кличеве и приюта при педагогическом центре Московского района Минска.-0-