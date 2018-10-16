16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси и Болгарии будут развивать сотрудничество в сфере биотехнологий для пищевой отрасли, сообщил сегодня журналистам главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Александр Кильчевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пища будущего - очень актуальная тема. Для устойчивого развития необходимо правильное питание, а для этого нужно знать генетические особенности человека. Поэтому мы сейчас активно занимаемся нутригеномикой, чтобы изучить, как человек усваивает те или иные компоненты пищи. Не все хорошо усваивают глютен, лактозу - таких проблем много, поэтому для того, чтобы правильно построить диету, нужно знать свой генотип. Мы занимаемся также проблемами генетики долгожительства. Изучение этих вопросов позволит дать рекомендации жителям нашей страны для увеличения продолжительности жизни, активного долголетия. В этих направлениях планируем работать с болгарскими учеными, в частности с одним из селекционеров мы уже создали несколько гибридов томата", - сказал Александр Кильчевский.

Сегодня в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси выступил с докладом о проблемах обеспечения продовольствием населения Земли в XXI веке один из ведущих биотехнологов Европы академик Болгарской академии наук, профессор Атанас Атанасов. Он является почетным членом Американского биографического института, членом Нью-Йоркской академии наук, международным экспертом в области биобезопасности генетически модифицированных организмов. "В Калифорнии (США) создан институт, который занимается исследованием вопросов долголетия. Мы можем создать такой же стратегический центр в Болгарии и сотрудничать по этим вопросам в том числе с белорусскими учеными", - отметил он.

Атанас Атанасов отметил значимость потребления натуральных продуктов, соблюдения диеты, составленной в соответствии с индивидуальными особенностями человека. "Нам необходимо разработать стратегию, которая в будущем позволит не только обеспечивать достаточное количество пищи для населения, но и сохранять ее высочайшее качество. Это позволит предотвратить многие болезни", - подчеркнул он.

Выступление ведущего болгарского ученого состоялось во время международной научной конференции "Преобразование геномов. VIII Жебраковские чтения - 2018". Этот форум проводится на базе Института генетики и цитологии НАН Беларуси с 2008 года, посвящен наиболее актуальным проблемам генетической науки и проходит в формате лекции. Мероприятие организовано Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси совместно с ОО "Белорусское общество генетиков и селекционеров" для широкого круга специалистов, занимающихся вопросами продовольственной безопасности и питания населения.-0-