16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси и Сардинии проводят совместные исследования по генетике долголетия, сообщила сегодня на пресс-конференции ведущий научный сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Елена Михаленко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы начали исследования в области генетики долгожительства. Сотрудничаем с кафедрой геронтологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, с Университетом Кальяри на Сардинии. Этот остров - один из пяти регионов мира с наибольшим количеством долгожителей. Мы вместе изучаем генетические особенности жителей и Беларуси, и Сардинии. Стоит цель не столько увеличения продолжительности жизни, сколько улучшения ее качества, обеспечения активного долголетия", - сказала Елена Михаленко.
Чтобы знать, как скорректировать образ жизни и сохранить здоровье, нужно знать свои генетические особенности. "Если выявлена предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и другим болезням, можно дать рекомендации о том, какую диету человеку соблюдать, какая физическая нагрузка будет для него наиболее полезной. Риск развития заболеваний можно снизить, что приведет к улучшению качества жизни и повышению ее продолжительности", - отметила ученый.
В Беларуси проживает около 400 человек старше 100 лет. Они живут в основном в Витебской, Гродненской, Минской областях.-0-
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