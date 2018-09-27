Ученые предлагают организовать в школах курсы по правильному питанию

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организовать в школах образовательные курсы и факультативные занятия о правильном питании предлагает Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию. Об этом сообщила заместитель генерального директора НПЦ Елена Моргунова во время круглого стола "Как сделать питание белорусов более полезным?", который провела редакция газеты "7 дней" в пресс-центре БЕЛТА.

"Подрастающее поколение должно знать все о том, что вредно и полезно. Такие семинары, мастер-классы, где детям предлагают приготовить здоровый завтрак или обед, рассказывают, что такое витамины, где их больше, где меньше, почему нужно есть овощи, проводят в России. Мы пытаемся выходить в школы и гимназии с предложениями об их проведении", - отметила Елена Моргунова.

Вместе с тем она призналась, что этот процесс идет трудно. Необходима поддержка Министерства образования и правительства. Немаловажно также, чтобы и сами родители были заинтересованы в правильном питании детей.

Текст круглого стола опубликован сегодня в газете "7 дней" и на сайте БЕЛТА.-0-

Ассортимент продуктов здорового питания в белорусских магазинах нужно расширять - ученый Все больше белорусов выбирают здоровое питание. В настоящее время в стране производится довольно много продуктов функционального, профилактического и специализированного питания.