Ученые презентуют новые книги о Первой мировой войне на конференции в Минске

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые презентуют новые научные издания на международной научной конференции "Беларусь в пламени Первой мировой войны (к 100-летию окончания Первой мировой войны)" в Минске. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН Алексей Литвин.

Одна из этих книг - шеститомник "Первая мировая война 1914-1918 годов". Фундаментальное издание подготовлено Научно-исследовательским центром (фундаментальных военно-исторических проблем) Военного университета Министерства обороны России при участии белорусских ученых. "Это обобщенный многотомный труд о Первой мировой войне, в котором систематизированы все научные знания на эту тему. Боевые действия на территории Беларуси - лишь одна из составляющих", - сказал Алексей Литвин.

Также планируется презентация книги ведущего научного сотрудника Института истории НАН Беларуси Михаила Смольянинова "Беларусь в Первой мировой войне 1914-1918". В отличие от шеститомника, это издание посвящено именно национальным вопросам, связанным с Первой мировой. "Это второе, дополненное издание. Михаил Митрофанович в своей работе подробно осветил боевые действия, мобилизацию, оккупационный режим, положение населения как на оккупированной территории, так и на той, где находились российские войска. В ней уделено большое внимание моментам, которые ранее не были описаны в научных изданиях", - отметил заведующий отделом.

Кроме того, краевед Владимир Лигута представит участникам конференции свою книгу "Тот войны не видал, кто в Сморгони не бывал".

Международная научная конференция "Беларусь в пламени Первой мировой войны (к 100-летию окончания Первой мировой войны)" проходит в Беларуси 25-26 октября. В первый день конференции в Институте истории НАН Беларуси запланировано пленарное заседание конференции, которое посетят представители белорусского парламента, посольств США и ФРГ, Общественной палаты Союзного государства. С научными докладами по проблемам истории Первой мировой войны выступят ученые из Беларуси, России, Азербайджана, Франции. Организованы выставки "Первая мировая война. Общая история. Общая память союзников по оружию" и "Первая мировая война в американском плакате". 26 октября научная конференция продолжит свою работу в Сморгони. Кроме обобщающих научных докладов на пленарном заседании в гимназии, презентации научных трудов по истории Первой мировой войны и выставки "Войны застывшие мгновения" состоятся панихида памяти жертв войны, митинг-реквием, а также реконструкция военных действий на историческом объекте "Золотая горка".-0-