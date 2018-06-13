Ученые рассказали, как дачникам спасти урожай в сухую жаркую погоду

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Национальной академии наук Беларуси рассказали корреспонденту БЕЛТА, какие меры помогут дачникам спасти урожай в сухую жаркую погоду.

"В такую погоду, которая установилась сейчас в Беларуси, растениям в первую очередь необходим искусственный полив, чтобы компенсировать недостаток влаги. Поливать стоит рано утром или поздно вечером, но ни в коем случае не в жару. Желательно, чтобы при этом вода не попадала на листья. Удобрять сейчас особого смысла нет, но если ранее было внесено достаточное количество азотных удобрений, то крепкие и здоровые растения лучше перенесут жару. Не стоит забывать о применении специальных препаратов для борьбы с вредителями и болезнями - некоторые болезни у сельхозкультур в жару развиваются активнее", - обратил внимание заместитель генерального директора по научной работе НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.

Заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по земледелию Дмитрий Лужинский рекомендует для уменьшения расхода воды применять водосберегающие технологии, к которым относится система капельного полива. "При использовании этого метода вода постепенно поступает непосредственно к корневой системе растения, меньше испаряется и лучше впитывается, не попадает на листья. Капельный полив широко используется, например, в Израиле, для которого характерна жаркая засушливая погода летом", - отметил он.

По словам Дмитрия Лужинского, у искусственного орошения, подобного дождю, есть несколько минусов. "Попадание воды на листья растений на ярком солнечном свету может привести к образованию язв. Кроме того, многие культуры не любят, когда на их листья попадает вода - это вызывает увеличение заболеваемости. К таким культурам относятся, например, томаты и картофель. У дождевания есть еще один отрицательный момент - когда капли воды ударяются о почву, верхний слой уплотняется, образуется почвенная корка, которая препятствует проникновению кислорода. Поэтому при возможности стоит отдавать предпочтение капельному поливу", - посоветовал ученый.

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, май 2018 года в Беларуси выдался исключительно теплым. Средняя температура воздуха по стране составила плюс 16,9 градуса, что выше климатической нормы на 3,5 градуса. Такой теплый май в Беларуси отмечен впервые за весь период наблюдений. За этот месяц в среднем по стране выпало 29 мм осадков (49% климатической нормы). Такое и меньшее количество осадков в мае отмечается примерно один раз в 10 лет. Что касается первой декады июня, температура воздуха в среднем по Беларуси составила 16,6 градусов тепла, что выше климатической нормы на 1 градус. За первую декаду июня в среднем по Беларуси выпало 2,6 мм осадков - лишь 10% нормы.-0-