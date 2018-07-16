Ученые рассказали об урожае грибов и ягод в Беларуси

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научный сотрудник Института леса Национальной академии наук Беларуси Татьяна Моисеева рассказала корреспонденту БЕЛТА об урожае грибов и ягод в Беларуси в текущем году.

"Обычно в конце апреля - начале мая в южных регионах уже появлялись грибы. Но из-за засухи, которая наблюдалась в мае-июне, в южных районах Беларуси почти не было грибов, даже несъедобных. Встречались лисички, но сухие и сморщенные из-за недостатка влаги. Появлялись строчки и сморчки, но они тоже быстро исчезли. В тех регионах Беларуси, где все же выпадали осадки, ситуация была несколько иной, - сказала Татьяна Моисеева. - Сейчас по всей стране прошли дожди, и грибы стали появляться, местами довольно обильно. Встречались белые грибы, подберезовики, подосиновики, лисички, сыроежки, летние опята".

По ее мнению, если в июле-августе осадков будет достаточно, грибов должно быть много. "К летним грибам в конце августа присоединятся осенние: грузди, подгруздки, зеленушки, осенние опята, волнушки. Как обычно, в августе-сентябре в Беларуси ожидается грибной пик", - отметила ученый.

Засуха повлияла и на урожай ягод, особенно по югу Беларуси. "Возьмем, например, чернику. Ее собирают первой, и в южных районах ее было не так много, как в прошлом году, ягоды были некрупными. В более северных регионах Беларуси черники было больше, встречались хорошие, крупные ягоды. Что касается голубики, то в южных районах ее также мало, местами вообще нет, на севере урожай гораздо лучше. Сейчас поспевают брусника и клюква. Например, на болотах Могилевской области очень много клюквы, хорошая брусника. Они пережили засуху, и, если время от времени будут дожди, ягоды будут наливаться, урожай должен быть хороший", - считает Татьяна Моисеева.

Как сообщалось, май 2018 года в Беларуси выдался исключительно теплым. Средняя температура воздуха по стране составила плюс 16,9 градуса, что выше климатической нормы на 3,5 градуса. Такой теплый май отмечен впервые за весь период наблюдений. За этот месяц в среднем по Беларуси выпало 29 мм осадков (49% климатической нормы). Такое и меньшее количество осадков в мае отмечается примерно один раз в 10 лет. Засушливая погода отмечалась и в начале июня: за первую декаду в среднем по Беларуси выпало 2,6 мм осадков - лишь 10% нормы.

Затем засуха сменилась обильными дождями. По Минской, Гродненской, Брестской областям во многих районах за первую половину июля выпала месячная норма осадков, а в Брестском районе - почти две месячные нормы. Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси и на этой неделе.-0-

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