Ученые выступают за образовательные курсы белорусского языка в теле-, радиоэфире и интернете

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательные курсы белорусского языка необходимо организовать в теле-, радиоэфире и интернет-пространстве, чтобы содействовать созданию языковой среды. Такое предложение озвучил во время круглого стола в газете "Звязда" первый заместитель директора по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, академик Александр Лукашанец, сообщает БЕЛТА.

По его словам, создавать языковую среду необходимо целенаправленно, не пуская это на самотек. В информационном пространстве страны недостаточно звучит белорусский язык, считает он. Сегодня очень важно, чтобы были организованы образовательные курсы на радио, где, к примеру, в утреннем эфире, могла бы быть 15-минутная программа "Гаворым па-беларуску правільна". Необходимы подобные программы и на телевидении. "Особенно актуальная проблема - организация такой деятельности в интернет-пространстве. Но это очень сложно, поскольку сегодня интернет не содействует культуре речи как белорусской, так и русской. Это связано с тем, что отношение и требования к общей культуре и культуре речи в обществе очень снизились. Сегодня нашей основной проблемой является то, что стало не стыдно писать и говорить с ошибками, - так называемая проблема языковой компетенции", - сказал Александр Лукашанец.

При этом ученый считает, что не следует драматизировать ситуацию по организации стационарных курсов белорусского языка. Они появятся в зависимости от потребностей общества. Будут желающие - найдутся и преподаватели, и организации, которые возьмутся за создание курсов. И такие симптомы уже наблюдаются, сказал он.-0-